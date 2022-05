El subsecretario de Seguridad dijo que las protestas son para descabezar al Penal de Chimbas

Respecto a las manifestaciones, el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, manifestó que los familiares de los penitenciarios y los exagentes no piden seguridad, sino que "piden la renuncia del director y subdirector. No hay interés de resolver la situación, sino sacar al director y la plana mayor"

Por otro lado, el funcionario pidió que "hay que tratar que el reclamo genuino no se degenere por estas movidas, que no ayudan en nada en una institución, sino que desestabilizan el reclamo. No vamos a permitir los excesos, porque no les interesa la problemática sino las autoridades"

Respecto al último episodio de violencia ocurrido en el Penal, en el que un reo le largó el cascotazo con intenciones de golpear a otro preso, pero lo lanzó mal y terminó hiriendo al guardiacárcel, Hernández dijo que se trató de un episodio "desgraciado" y que fue aprovechado por los manifestantes para seguir cortando la calle.