El sanjuanino que estuvo "27 minutos muerto" habló por primera vez sobre su milagro

"Lo que yo puedo contar es muy por lo que me contaron, recuerdo haber llegado al evento de rugby y una vez terminado me descompensé, iba saliendo con mi hijo y a partir de ahí no recuerdo nada. Me dio un infarto de miocardio, ni bien me dio se acercaron papás a ver qué pasaba hasta que llegó e primer médico que se dio cuenta del infarto y que tuve muerte súbita, RCP intervinieron distintos médicos y trajeron un desfibrilador con tres disparos y eso fue lo que me trajo a la vida de nuevo", contó sobre la jornada del evento de rugby infantil que nunca más olvidará.

"También intervinieron algunos papás y directivos del club, que estuvieron conteniendo a mi hijo que estaba en esa situación, se turnaban para hacer la RCP. Fueron 45 minutos hasta que llegó la ambulancia y la muerte súbita duro 27 minutos", aseguró en su entrevista con el programa El dedo en la llaga.

Las Peñas dijo que todo eso es lo que pasó en el club y que hubo muchos médicos porque habían ido a llevar a sus hijos y se incorporaron en las maniobras de resucitación. Su pareja estaba en otro club y la llamaron y se hizo presente, "ese tiempo desde ausonia al club yo estuve con muerte súbita", afirmó. Luego, contó, "me trasladaron al hospital Rawson, que me recibieron y me tuvieron que intervenir de urgencia, me pusieron 4 stents y quedé con una amnesia temporal e internado en el Hospital Rawson. Pasé internado una semana, creo que los dos primeros días estuve inconsciente, empiezo a tener memoria a los dos días de internación", recordó.

tomas3.jfif Tomás Las Peñas fue resucitado el 30 de abril en medio de un evento de rugby infantil.

Tras tremendo episodio, reflexionó: "la verdad que ha sido un milagro, por lo que me cuentan los médicos, gracias a toda esta gente y el club que estuvo a la altura de lo que pasó". Tomás se mostró muy agradecido de quienes estuvieron a su lado y los nombró uno por uno, desde los médicos, papás, autoridades del club, personal del Hospital Rawson y amigos y familiares.

A poco de festejar su cumpleaños el 18 de agosto, dijo que ahora tiene otro natalicio para festejar, el 30 de abril. Tras ser traído de nuevo desde la muerte, contó que está con alta ambulatoria, "los médicos me atienden prácticamente todas las semanas, es todo un equipo de la unidad coronaria, falta que me pongan dos stents más, en septiembre tengo uno de los últimos estudios y dirán si hace falta ponerlos, Quedé medicado de por vida, no puedo hacer mucha actividad hasta que no me den el alta completa", explicó.

Las Peñas indicó que tuvo COVID pero de forma asintomática y no lo vinculó con el episodio cardíaco que sufrió: "El problema mío es que tenía 6 arterias tapadas quizá producto de la mala alimentación y del cigarrillo".

Además, apuntó sobre cómo vive ahora que "no tengo cuidados muy grandes, salvo ir al médico y cuidarme con las comidas, yo lo tomo muy bien, vivo solo con mi hijo y no con mi pareja pero ella está muy presente".

Concluyó contando que "mi visión de la vida antes del 30 de abril era como la de cualquier persona, buscando progresar de una u otra manera, enfocado en el deporte, corría con un grupo en montaña, soy profesor de kick boxing, daba clases ad honorem en un merendero y me dedicaba al comercio. Ahora creo que hay que vivir el presente, de otra manera, el presente es lo más seguro que tenemos. He tenido que dejar las actividades fuertes de lado, ahora con la perspectiva de disfrutar más el momento". Y contó que "empecé a escribir un libro, enfocado en vivir el hoy, como mortales que somos porque creemos que nunca se va a terminar".