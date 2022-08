El sanjuanino más "manipulador y jodón" a un paso de Gran Hermano

GABII GONZALEZ.png

“Lo único que espero es que no se me salga el ¨neño¨ de adentro”, agregó. “Me encanta la noche, soy divertido, jodón y me encanta la joda”, así se presentó en el video publicado en su cuenta de Youtube. También, aseguró que nació “para estar en la casa de Gran Hermano porque me gusta llamar la atención y porque todo lo que me propongo lo tengo”.

Eso sí, si llega a ingresar a la casa de Gran Hermano sus compañeros van a tener que cuidarse de él. “Soy muy vengativo porque si me hiciste algo te devuelvo haciéndote todas juntas. Soy muy jugador, manipulador, loco, sociable y divertido”, agregó en aquel casting publicado en la mencionada red social.

“De primeras siempre caigo mal pero luego somos chanchos, amigos y joda”. Es por esto que será cuestión de tiempo para enterarnos si el sanjuanino formará parte del reality que comienza en octubre.