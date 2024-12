El relato del más lanatista de los periodistas sanjuaninos

image.png

"Me llama Gabriel Levinas y me dice que Lanata necesitaba a alguien que explicara qué había pasado. Me dice que al otro día me iban a llamar, me cuenta dos o tres cosas que me iban a preguntar y me dice 'mirá, a Lanata no le gusta llamar a celulares porque se corta' y le di el fijo de mi casa. Fue impactante estar al aire en Radio Mitre, en el sentido de que te ponen al aire sin hablar previamente con el periodista más influyente", contó Simón.

Después de ese encuentro telefónico, en el que Simón compartió datos sobre el derrame, el periodista sanjuanino tuvo la oportunidad de viajar a Buenos Aires y encontrarse con Lanata. Esperó el final de su programa en Radio Mitre y se fueron a tomar un café junto con otros colegas.

Simón describió la forma de ser de Lanata: “Era un tipo piola, bastante petulante, pero era muy canchero, campechano”. En este marco, el fundador de Página 12 no perdió el tiempo y le dio un valioso consejo: no dejarse caer en los fracasos.

"En ese momento, había otro periodista que era joven, y nos dijo 'muchachos, cuando hagan periodismo se tienen que animar a fracasar porque después del fracaso puede sobrevenir algún éxito'. Siempre a los periodistas jóvenes les decía eso, 'anímense a fracasar, porque en ese fracaso existe la posibilidad de aprender y en la próxima acertar'", contó el periodista local.