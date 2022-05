El pueblo que todavía llora la tragedia de los 4 muertos en Matagusanos

Las preguntas sobre la tragedia aun consternan a los vecinos, mucho más a sus familiares. Algunos esquivan hablar del tema, otros lo hacen con profundo dolor y lágrimas en los ojos. Pero todos coinciden en que el pueblo aún no puede asimilar la noticia, no aceptan que no están y todavía los lloran.

En diálogo con Tiempo de San Juan, un familiar de los tres fallecidos, que pidió no ser identificada en la nota, relató cómo los recuerdan y cómo viven los dos sobrevivientes: Matías Garay y su hermana Eliana Garay, quien perdió a su hija Luana, a su esposa Miguel Ángel y a su madre Dominga.

Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, la mujer contó que Matías aun no sale del shock y que recuerda nada de lo que sucedió. “Los psicólogos nos han recomendado que no le hablemos del tema, así que nadie en el pueblo le toca el tema. Lo saludan, lo acompañan, pero tratamos de no tocar el tema porque ni él ni nadie se recupera. Todo el pueblo todavía los llora, los espera y los extraña”, expresó.

Respecto a Eliana, la mujer comentó que “va del trabajo (en el hospital de Huaco) a la casa, y que no puede no hablar del tema si no es llorando”

Sus tumbas, un altar en memoria a sus vidas

Uno al lado del otro. Rodeados de aquellos elementos que los acompañaron en sus vidas. Esos objetos que los identificaron y con los que sus seres queridos decidieron despedirlos. Así descansan sus restos en el icónico cementerio de Huaco, donde también está la tumba de Buenaventura Luna, el cantante y compositor huaqueño, figura central de la cultura argentina.

03bae130-cb28-4cb0-be71-7741eb9c503f - copia.jpg

A los restos de Miguel Ángel los acompaña algunas de sus fotos, fotos y algunos objetos de su hija Luana, las llaves del auto Fiat Argo en el que se accidentó, velas, adornos y una camiseta de fútbol.

99a86eca-e04c-4a38-ae01-f27e0bac7134 - copia.jpg

La tumba de la pequeña Luana está adornada con los que fueron sus juguetes. Algunos peluches, golosinas y fotos suyas. Lo mismo pasa con el nicho de Dominga, la cual tiene fotos, flores, adornos y un encendedor.

1354c742-a78a-4875-be85-ce3ba537b9ea - copia.jpg

a7e5d8c2-d130-4d14-a976-b5eb449255fd.jpg

Cómo fue la tragedia

El siniestro se dio en la madrugada del 5 de mayo del 2021, en la Ruta 40 Norte, a la altura de Matagusanos. En el sinestro se vieron involucrados tres vehículos: una camioneta Chevrolet S10, en la que viajaba Ángel Javier Noguera (52), quien falleció, un auto Volkswagen Gol Trend, en el que viajaba Leonardo Emanuel Cortés (40), quien resultó herido, y un Fiat Argo, en que viajaban, Miguel Ángel Rodríguez (37) que falleció, Dominga Garay (58) también fallecida, Luana Rodríguez (9), que murió un día después del accidente y, Eliana Beatriz Garay (33), Matías Daniel Garay (27), los únicos sobrevivientes del Fiat Argo.

En aquel momento, voceros de la Fuerza afirmaron a este medio que hubo una negligencia por parte de uno de los conductores. Precisamente, de quien conducía la camioneta Chevrolet S10. Según dijeron, al kilómetro 3488 de la Ruta 40 -donde fue el accidente- hay un badén. En esa parte, la camioneta, la que viajaba camino hacia el centro sanjuanino, intentó sobrepasar al auto que tenía adelante.

Lamentablemente, por el lado contrario la sorprendió el Fiat Argo, con el que terminó chocando de frente. Ambos rodados quedaron completamente destruidos en su parte delantera. Detrás del auto Fiat, circulaba el Volkswagen Gol Trend. Para no chocarlos a los principales protagonistas del accidente, pegó un volantazo, se fue contra la banquina y terminó volcando. Quedó con las ruedas hacia arriba.