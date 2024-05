El pésame de Milei a la ex directora del Marcial Quiroga y su familia por la muerte de su sobrino en la Franja de Gaza

El comunicado

El Presidente envía sus condolencias a los familiares y amigos de Lior Rudaeff, ciudadano argentino asesinado por la organización terrorista Hamás

El Gobierno Nacional destaca el valor, la valentía y el honor de Lior, quien estaba a cargo de la seguridad de su comunidad y murió defendiendo a su familia el pasado 7 de octubre. Al día de hoy, Hamás tiene secuestrado su cuerpo, impidiendo a su familia despedir sus restos

Lamentablemente, el ataque sistemático y deliberado de los gobiernos anteriores hacia nuestras gloriosas Fuerzas Armadas dejó desamparados a los argentinos frente a las agresiones del terrorismo internacional.

Es una de las grandes prioridades de este gobierno fortalecer las Fuerzas Armadas para que todos los argentinos caminen seguros por el mundo, y que sepan que gozan del respaldo absoluto de este Gobierno.

La Oficina del Presidente aclara que estos ataques no van a quedar impunes como sucedía con administraciones anteriores. Se seguirá exigiendo la liberación de la totalidad de los rehenes que permanecen secuestrados por la organización terrorista Hamas, y se continuará trabajando para que el mundo sepa que cada vez que un argentino camina por el mundo, esta administración camina junto a él.

63ff2a0a-45e9-489b-ac90-e32a22af5622.jpg

Quién es Susana Rudaeff

La tía del argentino asesinado fue directora del Hospital Marcial Quiroga desde 2007 hasta 2011. En el nosocomio ubicado en Rivadavia también se desempeñó como jega de Clínica Médica, desde 2005 hasta 2007.

También cumplió funciones como directora de Planificación del Ministerio de Salud de San Juan, desde 2011 hasta 2014.

El 17 de octubre pasado, la ex funcionaria habló sobre la situación de su sobrino. "Yo estaba en Berlín. Era la primera etapa de un viaje para ir a Israel. Porque en Berlín vive el hijo de mi pareja. Y que nuestro proyecto era ir a Berlín y estar con Santiago una semana y de ahí ir a Israel para visitar a nuestra familia que vive allí. Mi hermano, con todos sus hijos, uno de ellos es Lior. Y mi pareja también tiene un hermano que vive en Tel Aviv. Todo eso se vio frustrado, cuando el hermano de mi pareja nos llamó y nos dijo que estaban en guerra, porque este grupo terrorista Hamás había entrado y que uno de los kibutz (comuna agrícola israelí) a los que había entrado era el de mi hermano, que está ahí cerca de la frontera de Gaza. Ellos viven hace más de 40 años ahí. Cuando se fueron, cuando yo era muy joven, tenía 20 años, cuando ellos decidieron irse con los dos chicos muy chiquitos", comentó la sanjuanina en diálogo con radio Sarmiento.

Comentó cómo se enteró en pleno viaje de la situación en el país donde pensaba ella pasar unos días visitando a su familia. "Un primo mío que vivía en Londres me llamó por teléfono y me contó que mi sobrino había sido secuestrado por este grupo terrorista Hamás. Esto es lo que uno tiene que tener muy en claro, ¿no? Que ellos no representan al pueblo palestino. Hamás es un grupo terrorista que no reconoce al Estado de Israel, que no quiere tener tratativas bajo ningún concepto, mientras que Al Fatah es un grupo que sí reconoce al Estado de Israel, que quiere tener tratativas, que quiere tener eso que desde el principio del año '48 quiere hacer dos estados, un estado israelí y un estado palestino", expresó.

"La primera noticia que yo tuve acerca del secuestro de mi sobrino fue a través de un primo mío que vive en Inglaterra. Y él me llamó y me contó, antes que mi hermano. Porque nosotros estábamos en Berlín, dispuestos a salir. Teníamos los pasajes para irnos a Israel, en un viaje que nosotros habíamos puesto muchas expectativas porque nosotros ya éramos grandes, y nuestros hermanos más grandes aún", relató la sanjuanina.

"Mi hermano, el padre de mi hijo, tiene 88 años. Está muy lúcido, está muy bien, pero imagínate el masaje para un padre que en este momento es que no sabe absolutamente nada. Ayer hablé con mi hermano a la mañana, y en video no me dijo nada", dijo Rudaeff.

Ahondó sobre cómo está la familia: "Mi hermano tuvo que dejar su casa y todos están en un hotel en Irak en la orilla del Mar Rojo. Nosotros teníamos alquilado un departamento en Tel Aviv", explicó.