El dramático relato de la ex funcionaria sanjuanina a la que Hamás le secuestró su sobrino

Comentó cómo se enteró en pleno viaje de la situación en el país donde pensaba ella pasar unos días visitando a su familia. "Un primo mío que vivía en Londres me llamó por teléfono y me contó que mi sobrino había sido secuestrado por este grupo terrorista Hamás. Esto es lo que uno tiene que tener muy en claro, ¿no? Que ellos no representan al pueblo palestino. Hamás es un grupo terrorista que no reconoce al Estado de Israel, que no quiere tener tratativas bajo ningún concepto, mientras que Al Fatah es un grupo que sí reconoce al Estado de Israel, que quiere tener tratativas, que quiere tener eso que desde el principio del año '48 quiere hacer dos estados, un estado israelí y un estado palestino", expresó.

La médica se lamentó de la situación que la toca de cerca: "Como nunca se ha visto una cosa así, una cosa así, han asesinado, han decapitado un bebé, han hecho una cosa horrorosa. La crueldad, la crueldad...".

image.png Susana Rudaeff (foto de redes)

Rudaeff dijo que por obvias razones no pudo llegar a Israel y por eso se quedó en Italia mientras acompaña a los suyos allá, en este trance. Dijo que la familia no sabe absolutamente nada del estado de salud de Lior, solo que fue secuestrado. "Nosotros nos enteramos de casualidad porque uno de los muchachos que ha sido secuestrado con ellos, porque ellos estaban, digamos, en la periferia del kibutz, controlando, cuidando, porque siempre lo hacen, cuando pasó el secuestro", contó.

Lior, dijo, es instructor de conducción de camiones. "Él es chofer de camiones, y hace muchos años que se dedica a ser instructor de camiones. Trabaja fuera del kibutz. Y en ese momento él estaba haciendo la custodia del kibutz, patrullando alrededor, cuando fue tomado prisionero. Y esto lo sabemos porque uno de los muchachos que fue tomado prisionero, fue liberado y llegó herido a Jerusalén y ahí contó", sostuvo la médica.

"La primera noticia que yo tuve acerca del secuestro de mi sobrino fue a través de un primo mío que vive en Inglaterra. Y él me llamó y me contó, antes que mi hermano. Porque nosotros estábamos en Berlín, dispuestos a salir. Teníamos los pasajes para irnos a Israel, en un viaje que nosotros habíamos puesto muchas expectativas porque nosotros ya éramos grandes, y nuestros hermanos más grandes aún", relató la sanjuanina.

"Mi hermano, el padre de mi hijo, tiene 88 años. Está muy lúcido, está muy bien, pero imagínate el masaje para un padre que en este momento es que no sabe absolutamente nada. Ayer hablé con mi hermano a la mañana, y en video no me dijo nada", dijo Rudaeff.

Ahondó sobre cómo está la familia: "Mi hermano tuvo que dejar su casa y todos están en un hotel en Irak en la orilla del Mar Rojo. Nosotros teníamos alquilado un departamento en Tel Aviv", explicó.

Lior tiene 61 años y es padre de 4 hijos. El ataque de Hamás también afectó a otros miembros de la casa. "El más chico estuvo en la fiesta del desierto. Y corrió 15 kilómetros y se salvó. Me cuenta que cuando empezó a correr fue hasta el auto que le regaló mi hermano y dice que lo encontró destrozado. Y siguió corriendo y corriendo. Y el otro que tiene un poquito más de edad, tendrá 22 años, este chico ya está llamado al ejército. Mi hermano me contó que está en el país, que no ha salido de las fronteras de Israel. Pero ya está llamado".

El sobrino de Rudaeff tiene esposa y la están preparando para lo peor, contó Susana. "Es un mujer muy joven. Me imagino que está destrozada. Mi hermano no me quiere dar siquiera el celular. Porque me dijo que no es momento para que ella reciba llamadas. Desde el Gobierno se comunican con ella. Yo lo que sé es que la están preparando a ella. Porque él no vuelve. Es terrible, es terrible. Pero la están preparando. Hay una psicóloga, a mi hermano también. Los están preparando. A cada familia les darán lo que corresponde", contó.

Y concluyó: "Realmente los números a uno no le importan. Esto es para un análisis muy profundo, pero llama mucho la atención. Da una profunda tristeza, la brutalidad que existe en este momento, la violencia. Podrá haber varias hipótesis pero sigue sin tener una lógica que podamos entender".