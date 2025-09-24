El padre Rómulo fue dado de alta: cuál es su estado de salud

Después de haber sido internado de urgencia por una insuficiencia cardíaca el pasado 7 de septiembre, el padre Rómulo Cámpora fue dado de alta. Sin embargo, debe mantener reposo y seguir cuidándose debido a su estado de salud.

De hecho, según informaron fuentes vinculadas a la Iglesia, por el momento, Gustavo Larrazábal lo está reemplazando en algunas celebraciones.

Es que, tras su cuadro clínico, los médicos le indicaron al sacerdote que tome los recaudos necesarios para preservar su salud, ya que su condición podría complicarse debido a que también padece diabetes.

Cabe recordar que, a principios de mes, el sacerdote tuvo que ser atendido de urgencia en el Hospital Ventura Lloveras, en Sarmiento, departamento en el que ejerce su labor pastoral. Allí, los médicos detectaron el problema cardíaco y, por tal motivo, fue derivado al Sanatorio Mayo de la Capital, donde quedó internado en la Unidad Coronaria hasta lograr su estabilización.

El año pasado, el cura sanjuanino, de 58 años, celebró 30 años de sacerdocio, durante los cuales ha desarrollado su misión en distintos departamentos de la provincia, cubriéndola de norte a sur. Como consecuencia, el padre Rómulo es un sacerdote muy querido en el ámbito de la Iglesia Católica. Por eso, al conocerse la complicación de su estado de salud, la comunidad sintió preocupación y alarma.