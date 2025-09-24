miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La salud del sacerdote

El padre Rómulo fue dado de alta: cuál es su estado de salud

El padre Rómulo Cámpora debió ser internado el pasado 7 de septiembre por una insuficiencia cardíaca, lo que generó preocupación en la comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El padre Rómulo Cámpora sigue bajo reposo, tras su internación por un falla cardíaca.&nbsp;

El padre Rómulo Cámpora sigue bajo reposo, tras su internación por un falla cardíaca. 

Después de haber sido internado de urgencia por una insuficiencia cardíaca el pasado 7 de septiembre, el padre Rómulo Cámpora fue dado de alta. Sin embargo, debe mantener reposo y seguir cuidándose debido a su estado de salud.

Lee además
internaron de urgencia al padre romulo campora, pero esta fuera de peligro
Iglesia católica

Internaron de urgencia al padre Rómulo Cámpora, pero está fuera de peligro
Ambiente desarrolló un operativo para evitar la expansión de la contaminación tras un derrame cloacal.
Alarma

Anticontaminación: Ambiente intervino por un derrame de residuos en el Parque Industrial de Chimbas

De hecho, según informaron fuentes vinculadas a la Iglesia, por el momento, Gustavo Larrazábal lo está reemplazando en algunas celebraciones.

Es que, tras su cuadro clínico, los médicos le indicaron al sacerdote que tome los recaudos necesarios para preservar su salud, ya que su condición podría complicarse debido a que también padece diabetes.

Cabe recordar que, a principios de mes, el sacerdote tuvo que ser atendido de urgencia en el Hospital Ventura Lloveras, en Sarmiento, departamento en el que ejerce su labor pastoral. Allí, los médicos detectaron el problema cardíaco y, por tal motivo, fue derivado al Sanatorio Mayo de la Capital, donde quedó internado en la Unidad Coronaria hasta lograr su estabilización.

El año pasado, el cura sanjuanino, de 58 años, celebró 30 años de sacerdocio, durante los cuales ha desarrollado su misión en distintos departamentos de la provincia, cubriéndola de norte a sur. Como consecuencia, el padre Rómulo es un sacerdote muy querido en el ámbito de la Iglesia Católica. Por eso, al conocerse la complicación de su estado de salud, la comunidad sintió preocupación y alarma.

Temas
Seguí leyendo

Renovaron las compuertas del Dique San Emiliano, una obra clave para el riego provincial

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete

Pocito tiene 41 candidatas a Reina del Adulto Mayor: conocelas en esta nota, votá y sumales puntos

Vecinos de dos de los departamentos más grandes de San Juan podrán vacunarse en sus plazas

San Juan tendrá un miércoles despejado y con temperaturas agradables

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

Orrego visitó Calingasta e inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Infantil

Controlan más de 600 hectáreas de cultivos semilleros en el Valle de Tulum

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un peligro: captan a un grupo de ninos colgados a un tren de carga en caucete
Video

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada video
Capital

Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada

Te Puede Interesar

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Por Pablo Mendoza
Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: confirmaron cuándo se inicia
Beneficio esperado

Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: confirmaron cuándo se inicia

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido
Revuelo

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido

El padre Rómulo Cámpora sigue bajo reposo, tras su internación por un falla cardíaca. 
La salud del sacerdote

El padre Rómulo fue dado de alta: cuál es su estado de salud

Ambiente desarrolló un operativo para evitar la expansión de la contaminación tras un derrame cloacal.
Alarma

Anticontaminación: Ambiente intervino por un derrame de residuos en el Parque Industrial de Chimbas