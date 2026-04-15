Un video que comenzó a circular en las últimas horas dejó al descubierto una escena tan breve como inquietante: el instante preciso en el que se produce una explosión en Caucete, en medio de la noche en la que todo el departamento quedó a oscuras.

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Las imágenes, captadas por vecinos, muestran un fuerte estallido que es seguido casi de inmediato por la interrupción total del suministro eléctrico. Esa secuencia, que se repite cuadro a cuadro en celulares y redes sociales, alimentó una hipótesis que rápidamente ganó fuerza: que ambos episodios estarían directamente relacionados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2044523784267341847&partner=&hide_thread=false El momento exacto de una explosión en Caucete que coincide con el apagón



Video gentileza: Radio Caucete 95.3 pic.twitter.com/OMDYvMD5Pr — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 15, 2026

Sin embargo, desde la empresa DECSA llevaron calma y ofrecieron otra explicación. De manera oficial, indicaron que el apagón se produjo por una falla en la línea de alimentación principal, en un contexto de intensas lluvias. Además, precisaron que el inconveniente se originó en la red de provisión de Naturgy.

Pese a esa versión, el video no pasó desapercibido y sembró dudas entre los vecinos, ya que evidenciaría una explosión dentro del departamento en el mismo momento en que se corta la energía.

Por ahora, no existe una confirmación oficial que vincule de forma directa ambos hechos. No obstante, el material audiovisual podría transformarse en una pieza clave para esclarecer qué ocurrió realmente durante esa noche en Caucete.