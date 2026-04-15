miércoles 15 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

El momento exacto de una explosión en Caucete que coincide con el apagón

Las imágenes fueron registradas por vecinos durante la noche del corte generalizado de energía. Aunque crecen las dudas, no hay confirmación oficial sobre un vínculo directo entre ambos hechos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
FDownloader.Net_AQNvMbX63-oZ9C-r8Vmlhd21iaZmqGWscLFLg1e2HNcwL0fa1745Df1FHvHh5_UlNDZFh9Bmjz2vt_1jcmEU-3R8fZrTV4hK1sb04IDyaEi4IQ_720p_(HD) (online-video-cutter.com) (online-video-cutter.com)

Un video que comenzó a circular en las últimas horas dejó al descubierto una escena tan breve como inquietante: el instante preciso en el que se produce una explosión en Caucete, en medio de la noche en la que todo el departamento quedó a oscuras.

Lee además
asi se vio el arcoiris en valle fertil
Impresionante

Así se vio el arcoíris en Valle Fértil
un hospital clave para el este sanjuanino ya esta en su tramo final
Obras

Un hospital clave para el este sanjuanino ya está en su tramo final

Las imágenes, captadas por vecinos, muestran un fuerte estallido que es seguido casi de inmediato por la interrupción total del suministro eléctrico. Esa secuencia, que se repite cuadro a cuadro en celulares y redes sociales, alimentó una hipótesis que rápidamente ganó fuerza: que ambos episodios estarían directamente relacionados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2044523784267341847&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, desde la empresa DECSA llevaron calma y ofrecieron otra explicación. De manera oficial, indicaron que el apagón se produjo por una falla en la línea de alimentación principal, en un contexto de intensas lluvias. Además, precisaron que el inconveniente se originó en la red de provisión de Naturgy.

Pese a esa versión, el video no pasó desapercibido y sembró dudas entre los vecinos, ya que evidenciaría una explosión dentro del departamento en el mismo momento en que se corta la energía.

Por ahora, no existe una confirmación oficial que vincule de forma directa ambos hechos. No obstante, el material audiovisual podría transformarse en una pieza clave para esclarecer qué ocurrió realmente durante esa noche en Caucete.

Temas
Seguí leyendo

Video: canta igual que Ulises Bueno y ahora sueña con conocerlo en San Juan

Quejas por una larga fila que afectó a jubilados en el microcentro sanjuanino

Un departamento de San Juan ofrece becas para estudiantes universitarios y nivel terciario

Convocatoria abierta para brillar en el Teatro Sarmiento

El cielo se tiñó de colores en el inicio de la mañana sanjuanina

Situaciones límite y acción rápida: un entrenamiento a full para 150 penitenciarios de San Juan

Difunden en San Juan los requisitos para acceder a la prestación por desempleo

Llamativa propuesta en San Juan: vacunas más muestras de dibujo, espectáculos, zumba y juegos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quejas por una larga fila que afecto a jubilados en el microcentro sanjuanino
Juzgado Federal N° 2

Quejas por una larga fila que afectó a jubilados en el microcentro sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los tramos E y F del Corredor Norte, en Iglesia, son los más cercanos al campamento Batidero, de Vicuña; y se construyen a más de 4.000 metros de altura.
Inesperado

Vicuña sacó a la empresa que hacía el camino a la mina: por qué y qué pasará ahora

Alejandro Jofré durante la audiencia de este martes.
Fraude millonario

Rechazaron la libertad al penitenciario de la estafa de $222.000.000 contra sus compañeros

Una pareja caminaba hacia la parada del colectivo en Rawson para ir a trabajar y fue abordada por motochorros. La mujer sufrió una herida de bala en la espalda.
Inseguridad

Una pareja iba a trabajar y fue abordada por motochorros en Rawson: a la mujer le dispararon en la espalda

Quién es la joven baleada por motochorros en el Barrio Güemes
Rawson

Quién es la joven baleada por motochorros en el Barrio Güemes

Pulseada abierta en la Defensoría Oficial de San Juan: el nombre que pica en punta para cubrir el cargo de Sefair
Lo que se viene

Pulseada abierta en la Defensoría Oficial de San Juan: el nombre que pica en punta para cubrir el cargo de Sefair

Te Puede Interesar

Revientan una cueva narco y descubren una plantación de marihuana en Caucete
Gran despliegue

Revientan una cueva narco y descubren una plantación de marihuana en Caucete

Por Luz Ochoa
De izquierda a derecha: Kevin Orostizaga -principal apuntado por el caso- y Brian Orostizaga, quien está grave.
Conflicto familiar en Rawson

Cuál es el estado de salud del hombre apuñalado por su hermano en Villa San Damián

Un hospital clave para el este sanjuanino ya está en su tramo final
Obras

Un hospital clave para el este sanjuanino ya está en su tramo final

Reanudaron la paritaria docente en San Juan: qué pidieron en la previa
En el Centro Cívico

Reanudaron la paritaria docente en San Juan: qué pidieron en la previa

Alejandro Schiapparelli, el ex jugador que se convirtió en pieza clave y rueda de auxilio de este San Martín
Presente en Concepción

Alejandro Schiapparelli, el ex jugador que se convirtió en pieza clave y rueda de auxilio de este San Martín