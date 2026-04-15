Convocatoria abierta para brillar en el Teatro Sarmiento

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Teatro Sarmiento, abre la convocatoria “Arte en el Sarmiento”, destinada exclusivamente a Instituciones de Formación Artística de San Juan. La propuesta busca brindar un espacio de exhibición para que los institutos locales puedan presentar producciones integrales que reflejen los procesos de formación, capacitación y promoción desarrollados durante el año.

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La preinscripción se realizará a través de un formulario de Google, que está habilitado desde este miércoles 15 de abril, a las 10:00 hs, y permanecerá disponible hasta completar el cupo. El mismo, se cerrará automáticamente una vez alcanzado el límite. Quienes no logren ingresar dentro del cupo podrán anotarse en una lista de espera en el mismo formulario. Es importante aclarar que tanto la preinscripción como la inscripción en lista de espera no garantizan la asignación de una fecha de función.

Las funciones seleccionadas se desarrollarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del corriente año. Las bases, condiciones y requisitos podrán consultarse en el formulario de preinscripción y en el siguiente enlace: https://linktr.ee/teatrosarmiento.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al +54 9 2644 67-7854 y en Instagram a @teatrosarmiento.

FUENTE: Sí San Juan