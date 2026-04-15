miércoles 15 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Interesante llamado

Convocatoria abierta para brillar en el Teatro Sarmiento

Está destinada exclusivamente a Instituciones de Formación Artística de San Juan. La preinscripción se abrió en la mañana de este miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Teatro Sarmiento, abre la convocatoria “Arte en el Sarmiento”, destinada exclusivamente a Instituciones de Formación Artística de San Juan. La propuesta busca brindar un espacio de exhibición para que los institutos locales puedan presentar producciones integrales que reflejen los procesos de formación, capacitación y promoción desarrollados durante el año.

Lee además
Conocé la grilla de espectáculos artísticos del Teatro Sarmiento durante el mes de abril.
Para elegir

Abril en el Teatro Sarmiento: de música a danza de nivel internacional, la agenda completa
Un doble arcoiris se apreció en el cielo sanjuanino este miércoles por la mañana.
Espectáculo

El cielo se tiñó de colores en el inicio de la mañana sanjuanina

La preinscripción se realizará a través de un formulario de Google, que está habilitado desde este miércoles 15 de abril, a las 10:00 hs, y permanecerá disponible hasta completar el cupo. El mismo, se cerrará automáticamente una vez alcanzado el límite. Quienes no logren ingresar dentro del cupo podrán anotarse en una lista de espera en el mismo formulario. Es importante aclarar que tanto la preinscripción como la inscripción en lista de espera no garantizan la asignación de una fecha de función.

Las funciones seleccionadas se desarrollarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del corriente año. Las bases, condiciones y requisitos podrán consultarse en el formulario de preinscripción y en el siguiente enlace: https://linktr.ee/teatrosarmiento.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al +54 9 2644 67-7854 y en Instagram a @teatrosarmiento.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

Situaciones límite y acción rápida: un entrenamiento a full para 150 penitenciarios de San Juan

Difunden en San Juan los requisitos para acceder a la prestación por desempleo

Llamativa propuesta en San Juan: vacunas más muestras de dibujo, espectáculos, zumba y juegos

Quiniela Max en San Juan: dos ganadores se reparten $15,8 millones y crece el pozo acumulado

En desaparición: estiman que el 80% de taxis y remises circulan sin licencia

Tiempo en una fiesta de electrónica: cómo es la vida nocturna en San Juan

Asumió el nuevo director del Hospital de Albardón

En San Juan, un municipio lanzó un plan para vender 200 lotes: cómo es el financiamiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo acceder al subsidio por desempleo en San Juan.
Importante

Difunden en San Juan los requisitos para acceder a la prestación por desempleo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tristeza en el arte sanjuanino por la muerte de la hija de dos reconocidos músicos; uno de ellos falleció hace una semana
Consternación

Tristeza en el arte sanjuanino por la muerte de la hija de dos reconocidos músicos; uno de ellos falleció hace una semana

La mina Veladero, de Barrick y Shandong, en Iglesia. Cámaras de proveedores de Iglesia plantearon su malestar ante la empresa tras la desvinculación de Analía García y advirtieron por el impacto en el vínculo con la comunidad local.
Proveedores mineros en Iglesia

La salida de una ejecutiva de Barrick sigue haciendo ruido: proveedores se reunieron con la empresa y siguen las dudas

Le inhiben los bienes, embargan todas las cuentas y dejan preso al empresario sanjuanino Elías Daher
Judiciales

Le inhiben los bienes, embargan todas las cuentas y dejan preso al empresario sanjuanino Elías Daher

Imagen ilustrativa.
Importante

En San Juan, un municipio lanzó un plan para vender 200 lotes: cómo es el financiamiento

Quién era el trabajador minero sanjuanino que murió en Santa Cruz
Conmoción

Quién era el trabajador minero sanjuanino que murió en Santa Cruz

Te Puede Interesar

Roberto Mario Tapia, el ciclista que perdió la vida en el siniestro de Rivadavia.
Juicio abreviado

Condenaron a un joven que atropelló por detrás a un ciclista en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
La suba de alimentos volvió a marcar el ritmo de la inflación en San Juan: productos básicos como menudencias, verduras y yerba encabezaron los aumentos y presionan sobre el bolsillo de los hogares.  
Consultora Fundeg

De cuánto fue la inflación en San Juan en marzo y qué productos aumentaron

Nélida Beatriz Rivadero, la mujer que se acercó al asesino de su hijo para preguntarle si estaba arrepentido. video
Video exclusivo

El dolor de una madre sanjuanina por el crimen de su hijo y la pregunta al asesino: "¿Estás arrepentido?"

La reaparición de Panchito Velázquez: del deseo de presidir San Martín a por qué el hockey sanjuanino podría quedarse sin cracks video
Paren las Rotativas

La reaparición de Panchito Velázquez: del deseo de presidir San Martín a por qué el hockey sanjuanino podría quedarse sin cracks

El estado de salud de la mujer que recibió un disparo perpetrado por motochorros durante la mañana de este miércoles, en Rawson.
Caso en Rawson

La mujer baleada por motochorros fue operada: cuál es su estado de salud