El misterio que rodea a una estatua de una famosa plaza de San Juan

Entre los comentarios, se deslizaron varias hipótesis. Por ejemplo: "Sinceramente no sé cual es su significado pero teniendo en cuenta que Aberastain era abogado, podemos inferir que una figura representa el orden , lo correcto (la que tiene la espada) y la otra figura, representa el opuesto (la que está esposada)" firmada por Jamile Apara.

Otra explicación, más extensa, la dio Juan Peñafort, quien posteó (SIC): "No he encontrado ninguna referencia directa sobre el sentido de las dos figuras alegóricas. El monumento fue planificado en 1910, se inauguró en 1914. El autor es Víctor de Pol - autor del monumento a Sarmiento y la estatua central del edificio del Congreso de la Nación -. En la medalla conmemorativa que se emitió en la fecha de la inauguración - que reproduce el monumento y otorga importancia a las figuras alegóricas -, también se ha grabado la proclama que Aberastain escribió en diciembre de 1860. "PUEDO SÍ CONSAGRAR Y CON / SAGRARÉ, OS LO JURO, TODOS / MIS ESFUERZOS, MI SANGRE, MI / VIDA, AL SOSTÉN DE LAS LIBER / TADES; A LA DEFENSA DE LOS / DERECHOS DEL PUEBLO CONTRA / CUALQUIER AGRESIÓN; AL MAN / TENIMIENTO DE LA DIGNIDAD / DEL PUEBLO LIBRE Y DEMOCRÁ / TICO QUE CORRESPONDE A / SAN JUAN. / JAMÁS SE HA CONQUISTADO / LA LIBERTARD SIN INMOLARSE / POR ELLA. / ! VIVA LA LIBERTAD ! / ANTONINO ABERASTAIN / PROCLAMA DEL 30 DICIEMBRE 1860". De ello infiero que la imagen con la espada es la alegoría del valor en la defensa de la libertad provincial - de carácter bélico - y la encadenada es la descripción de la pérdida de la libertad experimentada por San Juan, ante la intervención federal. PERO NO HE ENCONTRADO DOCUMENTOS QUE AVALEN MI INTERPRETACIÓN".

Las teorías sobre las estatuas que cortejan al prócer fueron agradecidas por los seguidores del grupo que suelen tener buen tino para mirar desde otra perspectiva y revalorizar los lugares cotidianos de los sanjuaninos.