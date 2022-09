El impactante testimonio de una ex novia de Nahuel Fernández que puede complicarlo aún más en la Justicia

En cada palabra que sale de la boca del ex funcionario de Turismo, Nahuel Fernández , Laura Clemeceau reconoce su historia. Es que ahí donde hoy hay una mujer que denunció golpes y maltratos de parte de Fernández, Laura dice también haber estado. "Todos me trataron como la loca y la despechada, nadie me creía", dice ahora la joven que habló en exclusiva con Tiempo de San Juan y relató cómo fue su tortuosa relación con el ahora imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo.

"Yo lo denuncié la primera vez a finales del 2014 en la Comisaría 13ra de Rivadavia. Desde que llegué no me dieron mucha bola, yo insistí y en ese momento él (Nahuel Fernández) era secretario del diputado Pedro Mallea y cuando se enteraron en la comisaría no me dieron más bola. Me daban vueltas, me pedían la dirección exacta de la casa de los padres y yo no me acordaba, me sentí tan mal que no volví después a ratificar la denuncia", explicó Laura en diálogo con este diario.

De hecho, según la joven, el fiscal que lleva la causa contra Fernández le dijo que "no hay registro" de esa denuncia que radicó hace casi diez años.

"Me presenté voluntariamente en el CAVIG y vi lo que él declaró de la chica, que es lo mismo que decía de mí, que yo le pegaba", asegura Laura.

Es que sentado en el banquillo de los acusados, Fernández le dijo al juez de Garantías Gabriel Meglioli que la víctima era él y que la denunciante es quien le pegaba. "En el momento en que me empieza a acosar también decía que era yo la que ejercía violencia sobre él y a mí se me cerraron un montón de puertas. A la facultad por ejemplo no pude ir más", dice la joven.

Laura conoció al ahora investigado en la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) donde ambos estudiaban Contador Público. La relación duró seis años y sobre el final se puso muy violenta. "Me gritaba, me zamarreaba", explica Laura.

Nahuel Fernández y Ricardo Coca.jpg Ricardo Coca (ex decano de la FACSO) y Nahuel Fernández que comenzó su militancia en la UNSJ.

El verdadero calvario, sin embargo, fue cuando la estudiante de contador quiso terminar el vínculo con Fernández. "Yo empecé a salir con otra persona y ese fue el punto de no retorno. Me hizo la vida imposible. Me esperaba en el auto a la hora que yo saliera a la calle, me perseguía con su auto cuando yo iba en el colectivo y en dos ocasiones me quiso subir por la fuerza a su auto cuando yo estaba entrando al trabajo, tuve que correr", relata la chica.

Laura sostiene que ella no fue la única víctima de Fernández y que otras se le han acercado "pero no quieren hablar porque tienen miedo porque él está en libertad".

Sobre el trato que le dieron en la FACSO, Laura afirmó que todos la trataron de loca y que, a pesar de que ella dio aviso a las autoridades en ese momento, no le prestaron atención. "Todos lo cubrieron, yo tuve que dejar de militar y a la facultad ni puedo ir, me causa rechazo. Terminé con tratamiento psicológico", detalla.

"Cuando nos levantamos le había rayado todo el auto con aerosol. Él estaba en la esquina, pasó frente a nosotros para que supiéramos que había sido él. Fuimos a poner la denuncia pero tampoco nos la tomaron, nos pusieron mil peros", afirma Laura.

Hoy, la joven puede hablar del tema y fue ella quien quiso que su nombre figure en esta nota. No tiene miedo de dar la cara y dice que luego de años de tratamiento psicológico puede contar la pesadilla que vivió.

Laura dice que luego de declarar en el CAVIG salió "muy asustada" de Tribunales. Ahora está más tranquila y tiene contención, por eso quiso hablar con la prensa. Sobre lo que vaya a pasar con Fernández no tiene muchas certezas pero de algo está segura y es que si le hubieran tomado la denuncia "muchas chicas no hubiesen pasado por estas mismas situaciones horribles".