El Hospital Guillermo Rawson reconoció a sus jubilados y son estos

El Directorio felicitó a los homenajeados, que fueron nombrados y reconocidos en forma individual. Primeramente el Director de Personal, Lic. Ricardo Atencio Pizarro brindó emotivas palabras para los trabajadores presentes. A su vez, el Director Ejecutivo, Dr. Jorge Girón, dio una cálida despedida a los jubilados, agradeciendo su esfuerzo, la dedicación y la vida laboral entregada en el hospital.

En el acto también se reconoció especialmente la trayectoria profesional y desempeño como director del Hospital Rawson al Dr. Armando Rosales, integrando el directorio en cinco periodos diferentes, siendo un verdadero récord en ese sentido en toda la historia de la institución.

Jubilados 2021

Youngerman, Dina; Calívar, Nelly Bety; Gómez, América; Bocelli, Oscar; Suarez, Marta Elba; Dufour, Graciela; Muñoz, Myriam; Patiño, Delia; Vega, Nélida; Saavedra, Gladys; Ferreyra, Martín; Albornoz, Nancy (Ex Supervisora Del Servicio De Cardiología Y Unidad Coronaria); Martínez, Graciela; Candanedo, Hugo; Cano, Alberto; Navarro, María Encarnación (Ex Supervisora Del Turno Tarde).

Jubilados 2022

Pérez, Américo; Cortez, Martha Esther; Gutiérrez, Liliana; Sanna, Pedro Daniel; Lescano, Alejandro (Ex Supervisor Del Turno Noche); Ponce, Susana; Zapata, Rosalía; Silva, Nidia Estela; Celiz, María Rosa; Cabral, Graciela Nora; Marinelli, Jorge; Quiroga Barragán, Miguel; Diez, María Zulma; Morales, Hugo Elías; Chavero, Carlos; Rufino, Irma Cristina; Salinas, Antonio; Solera, Juan Carlos; Naranjo, Alberto (Ex Jefe De La Sección Lavadero De Servicios Generales); Fernández, Dolores; Gómez, Rosa V.; Elizondo, Raúl I.; Puebla, Stella M.; Fredes, Marina; Aguilar, Julio César; González Rivas, Sonia; Rojas, Rosa; Celiz, Angélica; Palavecino, Silvana; Zatta, Myriam Mónica; Otarola, Jorge; Vera, Carlos Alberto; Rosales, Armando; Arancibia, Mabel; Luna, Divi Graciela (Ex Supervisora Del Servicio De Nefrología Y Hemodiálisis); Mercado, Jorge; Gómez, Rolando; Gutiérrez Fernando; Riveros, Gladys; Mallea, María; Montaño, Stella Marys; Cañada, Dora Esther; Oropel, Graciela; Godoy, Ezequiel; Robles, Juan Carlos; Leiva, Graciela Martha; Páez, Alicia; Peralta, Ester Severa (Ex Supervisora Del Servicio De Ginecología); Orrego, Dora Nancy; Pantano, Juan Carlos; Castro, Rosa Marquesa; Luna, Ana Ester; Alvarez, Juan Roberto; Marconi, Oscar Héctor (Ex Jefe Del Servicio De Neonatología); Rojas, Nancy Dominga; Flores, Pablo Alberto; Correa, Arturo Mario; Tallara, Luis.