El fuerte reclamo y enojo en San Juan detrás un Guinness Records

El pasado 14 de marzo Pol Tarrés, endurista catalán, ascendió el Cerro Mercedario, en San Juan arriba de su moto. La gran hazaña, que ingresó en el libro Guinness Records , ha recibido un fuerte repudio de parte de sanjuaninos que consideran que la práctica no debería haberse llevado a cabo, debido a se trata de un área protegida, por lo que consideran hay ciertos parámetros a respetar para no dañar ni alterar el ecosistema del lugar.

En el comunicado detallan que “el hecho consumado y viralizado muestra un polémico estilo de ascensionismo de tipo indirecto o con asistencia mecánica, en otras palabras: subir la montaña en moto”, señalan. Y continúa “No se discute el espíritu humano explorador, aventurero ni descubridor, sino el simple egocentrismo de alcanzar un ‘Guinness Records’ y rompiendo esa simple restricción de protección ambiental y paisajística que representa el Área Natural Protegida”.

WhatsApp Image 2022-05-25 at 8.52.49 PM.jpeg

Para AGME San Juan no solo debería ser sancionado Tarrés, sino también INKA Expediciones, una empresa de servicios de Mendoza especializada en las excursiones en alta montaña, y Pablo Tetilla, guía de alta montaña, quienes estuvieron acompañando al endurista en su travesía. “Entendemos que la Secretaría de Ambiente puede tomar cartas en el asunto, al igual que la Municipalidad de Calingasta, ya que quienes participaron conocen toda el área y saben las limitaciones que hay en el lugar”, señaló Valles.

El hecho detrás del reclamo de los guías de montaña

Pol Tarrés es piloto de motos y junto a su Yamaha Ténéré 700 ingresó al libro Guinness Records al convertirse en la primera bicilíndrica en alcanzar los 6.157,5 metros de altitud, en el Cerro Mercedario.

record-altura-yamaha-tenere-pol-tarres-mdm-4-e1653214863521.jpg

De la travesía participaron Tarrés y su equipo, el Trece Racing Society, y la productora The Who, además de INKA Expediciones. “El 12 de marzo despegué del campo base a 3.000m de altura, hice 10 km y dormí en el campo intermedio a 4.500 metros. El 14 llegué el punto más alto jamás alcanzado por una bicilíndrica, 6.157,5 metros. Cuando finalmente conseguí una conexión por radio, le dije a mi equipo que no podría continuar. Me di cuenta de que dejaron de respirar. Nunca me habían oído decir que no puedo. El monstruo rocoso literalmente se comió mi llanta y eso fue todo”, destacó el piloto al medio Enduro21.

record-altura-yamaha-tenere-pol-tarres-mdm-7-e1653214917613.jpg