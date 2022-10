El emotivo mensaje de un policía rawsino para el bebé que salvó

Un policía sanjuanino vivió un momento muy emotivo con un bebé al que logró salvarle la vida a mediados de octubre. Lo que no sabía el uniformado es que volvería a tenerlo en sus brazos.

Se trata de Matías Ávila que trabaja en la Comisaría 25°, en Rawson . El policía fue quien le salvó la vida a un bebé el pasado 15 de octubre pero no imaginaba que podría verlo otra vez.

La mamá del recién nacido volvió a la Seccional para que Matías pueda reencontrarse con el niño. El joven policía hizo una emotiva publicación en redes sociales que emocionó a los sanjuaninos y no tardó en viralizarse.

“Visita inesperada en la comisaría. Me alegro tanto por verte de nuevo campeón, le agradezco a tu mami por haberte llevado de visita, no me voy a olvidar más de esa tarde del 15 de octubre cuando llegaste casi sin vida hasta la puerta de la Comisaría 25° y te recibí”, comenzó diciendo Matías en su posteo de Facebook.

Luego, el efectivo le agradeció a Dios por haberlo ayudado para salvar al niño y pidió que siga creciendo fuerte y sano.

"Agradecido con Dios personalmente por haberme utilizado a mi para que hoy tengas otra oportunidad pequeño. Deseo que crezcas fuerte y sano junto a tu familia. Bendiciones Eze", escribió.