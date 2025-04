El emocionante aplauso de 5 minutos en honor al Papa en la Catedral de San Juan

Este 21 de abril quedará marcado a fuego en la historia mundial por la partida del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, quien falleció a los 88 años luego de atravesar un complicado cuadro de salud. Pese a que es un hecho importante para la humanidad entera, para la Argentina en particular constituye un duelo distinto: se fue el argentino más importante de la historia, que supo cambiar las reglas de la Iglesia Católica, poniendo siempre el acento en la justicia social y en el amor hacia el prójimo, sin importar religiones, elecciones sexuales, etcétera.

image.png

El Monseñor Jorge Lozano encabezó una misa distinta, porque más allá de lo que significa la muerte de un papa para la Iglesia Católica, que Francisco haya sido argentino conlleva un condimento especial, dada la cercanía que muchos de los presentes tenían con él. En su sermón, el religioso destacó cómo amó el Papa a la iglesia, uniendo a todos sus miembros sin importar las diferencias y "queriéndola tal como es".

image.png

Sobre el final de la misa, luego de todos los pasos protocolares como tomar la hostia y dar las gracias al prójimo, el padre Andrés pidió un gran aplauso para el Papa Francisco, al que todos los asistentes se sumaron con gran fervor. Sin dudas, ese aplauso que se elevó al cielo y abrazó el alma de, más allá el sumo pontífice que supo ser, de Jorge Bergoglio, aquel que protegió a detenidos de la última dictadura cívico militar, quien construyó una iglesia más abierta, quien albergó a todos los fieles (y a los no fieles) sin distinción.

image.png

El recuerdo de los políticos

Quizá quien tuvo una relación más cercana con el Papa Francisco fue el exgobernador José Luis Gioja, quien llegó a la misa acompañado de sus más allegados, entre los que estaba su hermano Juan Carlos Gioja y la diputada Graciela Seva. En sus declaraciones a Tiempo de San Juan, el también exdiputado recordó, además de toda su obra como papa, que en su último encuentro hablaron de San Lorenzo.

El gobernador Orrego dijo que, como enseñanza, se lleva el obrar del Papa Francisco para una iglesia más abierta, con los cambios que pudo hacer en la institución y aquellos que quedaron por allí.

Por su parte, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, contó una particular anécdota. Antes de que, por entonces Jorge Bergoglio viajara a Roma para el cónclave donde se elegía nuevo pontífice, en el 2013. "Fue en una de las últimas misas que celebró en Buenos Aires. Por supuesto viajaba en la más absoluta discreción, él no era candidato, así que me quedo con la idea de ese hombre sencillo", dijo el titular de la cartera.

image.png

El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, contó por su parte que, que recuerda que se enteró del papado de Francisco en medio de una sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, lo cual causó conmoción entre todos. "Pedí en esta misa que no perdamos nunca el mensaje que él quiso dejarnos", cerró el dirigente.

"Le pedí por el alma del Papa Francisco y porque nos ilumine a todos", cerró la intendenta de la Capital, Susana Laciar.

