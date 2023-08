El drama que atraviesa el nene que en 2014 perdió un brazo en un secarropas

"Ismael nació con problemas en los riñones. Ya lo operaron muchas veces, pero después de lo que pasó en 2014 no lo operaron más. Pero hace unos días empezó con unos dolores. Pensamos que podía ser el apéndice, pero no era eso. Después me imaginé que se trataba de los riñones y el diagnóstico finalmente lo confirmó. Tiene un riñón más dilatado que el otro, más grande", expresó Noemí, mamá del adolescente.

El joven se someterá a una operación en el Hospital Guillermo Rawson en los próximos días. Los médicos, según le comentaron a la familia, intentarán salvar uno de sus riñones: "Le van a poner un drenaje porque tiene el uréter muy doblado. Aunque él no me dice nada, ni expresa dolor para no preocuparme, sé que no puede orinar bien".

Video ismael 9 de julio

Noemí expresó que recibe ayuda de su familia y que no puede trabajar por el problema de su hijo, además tiene otros dos nenes a los que debe asistir. Prácticamente encabeza una lucha en soledad y por eso decidió realizar un bingo, este próximo fin de semana, a beneficio de su hijo. "Toda la vida estuve luchando sola y si pudiera donarle un riñón a mi hijo, lo hago. Ahora debo afrontar muchos gastos entre el agua, los remedios, los viajes, y demás necesidades. Yo no tengo plata, por eso hago este bingo solidario. Y no es para mí, es para él", señaló la mujer.

Ismael, por su parte, se mantiene tímido y distante de aquellos que no son parte de su círculo familiar. Su mamá contó que dejó la escuela, como ocurrió cuando sufrió el accidente doméstico, y que su única distracción es el fulbito en la plaza, pese a la advertencia de los médicos de no hacer esfuerzos físicos para preservar su salud: "Hasta hace un tiempo estábamos con gabinete psicológico, ahora ya no. Él siempre me dijo que aceptaba lo del brazo, pero es cierto también que es un niño que siempre evita generarme problemas o preocupaciones. Intenta hacer una vida normal, no chilla por nada".

El accidente que marcó a Ismael

El 21 de septiembre del 2014 era un día común en la vida de la familia. Noemí, la mamá de Ismael, estaba embarazada de seis meses. A pedido de sus dos hijos, Isma y Paula, estaba realizando rápidamente los quehaceres domésticos para irse al Parque de Mayo a festejar el inicio de la primavera. Pero los planes no resultaron porque el pequeño de seis años, en ese momento, metió la mano en el secarropa y el electrodoméstico le arrancó el brazo. Lo llevaron hasta al Garrahan intentando un reinjerto pero no pudieron.

366086192_770006464926816_4867505918923736986_n.jpg

Para acomodarse a su nueva realidad, el niño empezó a realizar rehabilitación kinesiológica y tratamientos psicológicos. El pequeño poco a poco fue mejorando. A los meses le llegó la prótesis, pero la dejó de utilizar al tiempo.

Colaboraciones

Hoy la lucha continúa para Ismael y su familia. Para colaborar con ellos hay que comunicarse a los siguientes números: 264 6071039 - 264 5484441.