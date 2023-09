El drama de las empleadas domésticas en San Juan: ¿hay niñas trabajando?

"Yo lo veo no solo en nuestro rubro, a veces con compañeros rurales. Qué decirles, nosotros estamos mal, ellos también están más mal que nosotros. Y muchísimos compañeros no registrados. ¿Por qué? Porque vienen los compañeros golondrinas, que no están registrados. Menores, niños menores de edad trabajando en las viñas. Y en nuestro sector, estamos permanente, permanente, velando para que las chicas menores de 16 años no trabajen. Porque la ley te lo prohíbe. Para que esa niña por lo menos termine la escuela. Yo les digo, párense en la mañana en una esquina y van a ver niñas trabajando. Y a veces es doloroso decirlo. Estoy integrando el Foro de la Niñez Nacional. Y no es solamente San Juan, es en todo el país", describió este miércoles Stella Marys Zalazar, secretaria general del Sindicato de Empleadas de Casa de Familia de San Juan.

La dirigente habló de la dura situación por la que atraviesan las trabajadoras y trabajadores domésticos en San Juan, con sueldos bajos y alta informalidad, debido a que la mayoría presta servicio no registrado. "Nosotros venimos con una cantidad muy elevada de las compañeras, que muchísimas quedaron sin trabajo registrado, fue en la época de la pandemia. Pero estamos, después de un año de pandemia, seguimos con esos elevadísimos números, que desgraciadamente son más en estos momentos las que no están registradas que las registradas", aseguró en diálogo con Radio Sarmiento.

La dirigente ahondó: "A pesar que el gobierno sacó un programa que se llama 'Registrame', no ha dado resultado". Según los números de la entidad, en San Juan hay alrededor de 350 empleadas domésticas registradas. Lo alarmante es que no se conoce sobre qué universo ya que es un circuito muy dinámico. "No se puede saber, porque todos los días se escucha que 'la señora me dejó sin trabajo'", afirmó la dirigente. Además, aseguró que "hay otra cosa, la que estaba registrada trabajaba 8 horas, le bajaron las horas. Están trabajando 6, 4 horas. Están registradas, pero les han bajado el cargo de horario, así que cobran lo mínimo de lo mínimo".

También se presenta que cumplen varias funciones que no son correctamente rentadas. "La compañera empleada de casas particulares tiene cinco categorías. Dentro de la quinta categoría entran los jardineros, que a veces la parte de jardinería la hace la empleada doméstica. Algo que nosotros siempre venimos luchando es para que a los compañeros jardineros, que la mayoría son varones, se los integre directamente a una categoría", dijo Zalazar.

¿Se va a pagar el bono dispuesto por el Ministerio de Economía nacional en el sector? "Para nosotros son $ 25.000, en dos partes. Algunos ya las han pagado, no voy a decir todo, pero está muy, muy revuelto todo esto. Esperemos, que la parte patronal tome conciencia, porque a ellos se los van a reintegrar". El problema, remarcó, es que hay un alto porcentaje de trabajadoras no registradas, entonces queda a voluntad de los patrones hacer este pago de la suma fija. "Nosotros rogamos y pedimos a Dios que tengan conciencia, porque no es mucho en el sentido de dinero, porque usted piensa, las empleadas que trabajan por hora, la que trabaja 8 horas diarias, 48 horas semanales, esa va a cobrar los $ 12.500 en septiembre y 12.500 en octubre. La que trabaja por hora va a ser proporcional a ese monto, entonces por eso no va a haber, no hay una ampliación de cantidad, y las que trabajan 8 horas diarias son las menos que existen, digamos".

Zalazar se lamentó: "Nosotros estamos en una situación económica, tenemos en este momento un salario por debajo de la línea salario mínimo vital y móvil. Aparte de eso, no tenemos una obra social que responda por las empleadas. Esto es algo que estamos luchando todos los días. Nos hemos reunido a través de un zoom la semana pasada, a través de la CTA Autónoma, para ver cómo vamos a encarar el problema de la obra social. Hay compañeras que tenemos enfermas, compañeras que ya llevan años con una medicación, no la pueden comprar porque los costos son elevadísimos, y no tenemos nada. O sea que tenemos una ley, tenemos todo, pero estamos como hemos empezado, sin nada".

La dirigente valoró que "yo siempre les digo, sin nosotros no se mueve el mundo como decía una compañera peruana, y es cierto. Llegamos a una vivienda con el mejor carisma, con la mejor disposición, pero nuestro trabajo no es valorizado. Nosotros lo venimos luchando hace muchos años, llevamos 10 años de ley, hemos hecho muchas conquistas sociales pero de qué nos sirve si nuestro salario es cada día menor".