En el video, recordó: “La vida de un joven está llena de inquietudes, pero muchas veces, al no encontrar cómo engraparse esas inquietudes se desvanecen. No se desaminen, que sus inquietudes vayan pisando fuerte, llévenla adelante. El futuro es de ustedes, prepárenlo ahora”.

El día que el papa Francisco les envió un mensaje a los jóvenes sanjuaninos que no pierde vigencia: qué les dijo Tras el fallecimiento del Sumo Pontífice resurgió su consejo dirigido a los jóvenes de la provincia, que queda para siempre: "No se desanimen y no se mundalicen".