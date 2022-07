El conmovedor posteo de un veterinario sanjuanino: "Estuvo a su lado hasta el último"

Desde su lugar de trabajo, a Ariel le tocó "dormir" a un gatito de 20 años en su veterinaria, "una de las tareas más tristes y dolorosas", explicó. Pero junto al animal estaba su fiel compañera, Canela, quien "estuvo a su lado hasta el último", dijo Jofré. En el relato, el profesional cuenta que "cuando lo voy a envolver en el trapito la perrita no me dejaba ponerlo en la bolsa, eso me partió el corazón".