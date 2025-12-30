El Chalet Cantoni arrancará el 2026 con propuestas culturales imperdibles

El Chalet Cantoni Casa Cultural presenta dos propuestas que invitan a explorar la escritura y la improvisación teatral desde la intuición, el juego y la experimentación. Ambas actividades serán coordinadas por la artista interdisciplinaria Ivana Taft y se llevarán a cabo durante enero próximo.

“Me Conozco Nada” es un taller de escritura de cuatro encuentros donde se trabajarán técnicas creativas inspiradas en grandes escritores para activar la imaginación, destrabar la escritura y encontrar una voz propia más libre y honesta.

A través de ejercicios breves, cada participante explorará nuevas formas de decir y mirar, sin necesidad de experiencia previa, en un espacio cálido y dinámico que se desarrollará todos los lunes de enero de 18 a 20. El valor para asistir al taller es de $20.000 o se puede abonar $6.000 por encuentro. Las inscripciones se realizan a través del 2644030919 o por medio de un formulario.

Por su parte, la Clínica de Microteatro Improvisado propone un entrenamiento intensivo para la creación de piezas breves de 10 a 15 minutos, combinando trabajo físico, dramaturgia instantánea e improvisación escénica.

A través de esta actividad, se integrará cuerpo, narrativa y construcción de universos mínimos para que cada grupo desarrolle escenas orgánicas y con identidad propia. Además, se trabajará con herramientas de improturgia, escritura rápida, composición del espacio, creación de personajes y montaje de piezas breves, culminando con una muestra final en distintos espacios del Chalet Cantoni el viernes 16 de enero.

Los encuentros serán el martes 13, miércoles 14 y jueves 15, de 18 a 21 y con un valor de $30.000. La inscripción se realiza al 2644030919 o a través este link.

FUENTE: Sí San Juan