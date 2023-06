El artesano sanjuanino que es sensación en tierra lejana

Está lejos de la tierra que lo vio nacer, precisamente a más de 300 kilómetros. Sin embargo, no se olvida de sus raíces y cuando se reencuentra con alguien de sus pagos sus ojos brillan de emoción. Hace rato que se marchó de su Rawson querido, pero lo recuerda con nostalgia. Es que allí no sólo vivió sus días de infancia, sino también quedó parte de su familia, de la que aprendió el oficio que hoy lo pone en el centro de la escena.

WhatsApp Image 2023-06-04 at 10.10.34 (4).jpeg

El hombre que realiza artesanías en cobre, entre ellas pailas, paelleras, ollas, collares y pulseras, cuenta que emigró a la provincia puntana en 1977, justo después del terremoto que provocó destrozos en San Juan. Empezó de nuevo junto a sus padres en tierra lejana y, luego de vivir de diversos rubros como la gastronomía, su familia apuntó a perfeccionar la técnica del cobre.

Su papá había aprendido de su abuelo y, a su vez, esos conocimientos le fueron transmitidos. Según relata, el padre de su padre fue criado por gitanos, que residían en Pocito. A pesar de que era italiano, la circunstancias de la vida hicieron que quedara sin padres de muy chico y por eso fue acogido por la comunidad de gran peso cultural. Fue por ello que pudo ver de cerca y conocer a detalle cómo era el trabajo con el metal, una de las destrezas del pueblo nómade.

WhatsApp Image 2023-06-04 at 10.10.33 (2).jpeg

"Fue un saber que pasó de generación en generación. Mi abuelo se dedicó más bien a trabajar la tierra y fue mi papá quien se especializó en el rubro", explica y sigue: "Después de 26 años de tener restaurantes acá en San Luis, mi padre comenzó a ejercer lo que había aprendido de chico y yo lo seguí atrás".

Quien aprovecha la temporada baja para darle vida a sus creaciones reconoce que para llevar adelante la tarea que él hace, no sólo hay que ser constante, sino que se tiene que tener pasión por la práctica. "Uno tiene que amar lo que hace, es arte. Y vale para todo, es importante hacer lo que a uno le gusta con amor y no por lo que se pueda ganar, que eso al fin y al cabo es secundario", sostiene sin miedo a equivocarse.

WhatsApp Image 2023-06-04 at 10.10.33 (5).jpeg

Con 15 años en el puesto que está situado en las puertas de la ciudad del mítico autódromo, al que no falta ningún fin de semana, Favio se volvió una celebridad y no hay un momento en que su espacio esté invadido por turistas que se maravillan con sus utensilios de cocina, cafeteras árabes, woks y sartenes.

El artesano que tiene su taller dividido en dos, una parte se encuentra en Potreros y la otra permanece en la casa de sus padre, en la ciudad capital de San Luis, reconoce que el producto que más eligen sus clientes es la paila por las funciones que el elemento tiene. "Sirve para muchas cosas y por eso la gente la prefiere", señala quien asegura que las comidas salen mejor cuando se cocinan en material de cobre.

WhatsApp Image 2023-06-04 at 10.10.33 (1).jpeg

Por ejemplo, explica que el "famoso dulce de membrillo de los sanjuaninos sale más rubio cuando se hace en una paila de cobre". Es que acorde lo indica, no se oscurece porque no se oxida la fruta. Además, destaca las bondades de trabajar con un material tan noble: "Como no se pega, es antibacteorológico. Es mucho más sano, ya que es el único metal que permite que no se enrancie. Hoy por hoy, todo lo que es aluminio o teflón está quedando de lado porque resulta totalmente nocivo".

El protagonista cuenta que muchas de las personas que se acercan a su puesto, captadas en su atención por la cantidad de productos que ofrece, recuerdan que sus antepasados cocinaban en cobre. "Algunos se acuerdan que se hacía la polenta italiana, la miga, el risotto y la paella", agrega y sobre la última comida destaca que un gran amigo suyo, conocido en San Juan, le suele comprar paelleras para deleitar paladares.

WhatsApp Image 2023-06-04 at 10.10.34.jpeg

Se trata de Manolo, quien asevera que de cliente se volvió un "amigo de la casa". "Miguel me compra bastante seguido. Cada vez que voy para San Juan a promocionar mis productos, voy a comer una rica paella a su lugar", comenta quien dice que hace un buen tiempo que no regresa.

Con las memorias a flor de piel, el artesano confiesa que una de las cosas que más le recuerda la provincia es el dulce. "La abuela haciendo un dulce de membrillo en la paila es uno de los recuerdos que tengo", expresa. Es por eso que planea regresar pronto y reencontrarse con su gente, por lo que está atento a cualquier feria a la que se pueda acoplar.

WhatsApp Image 2023-06-04 at 10.10.33 (4).jpeg

No obstante, aprovecha la oportunidad para manifestar que su puesto -localizado en la Quebrada de los Cóndores- podría ser la parada obligatoria de los sanjuaninos que visitan Potreros o que cualquier interesado en sus creaciones puede adquirirlas ingresando a su página de Facebook 'Cobre Chef'.

Dedicado y apasionado, el hombre que funde y corta en serie, y que martilla hasta obtener la forma que necesita, denota un entusiasmo que contagia. Con su sencillez y talento, al igual que con su ejemplo de vida, invita a vivir de lo sueños, siempre que sea con sacrificio y compromiso. Junto a su fiel compañera, una mujer que permanece a su lado y recibe a los clientes con calidez, se ganan el cariño de la gente y quizás esa sea la magia que lo transformó en una sensación del lugar.