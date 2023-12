El ABC de una nutricionista sanjuanina para comer en verano sin sufrir en el intento

Teniendo en cuenta esto, la licenciada Grassi destaca como primer tips consumir frutas y verduras a diario. Una excelente ayuda al bolsillo es buscar los vegetales que sean de estación, que suelen ser más económicos. Esto no solo permitirá mantener los niveles de hidratación, sino que además serán alimentos frescos y fáciles de digerir.

Otro tips es procurar no sacar ciertos grupos alimentarios de la dieta básica. Incorporar las legumbres durante el verano puede sonar complicado, ya que se acostumbra a comerlas en guisos o similar, pero sumarlas en ensaladas o en hamburguesas, por ejemplo, son una excelente y sabrosa opción.

“Es bueno en el verano no perder el orden. Si bien uno está más desestructurado, no hay que olvidar las comidas principales, ni abusar de los productos industrializados. En vacaciones es fundamental no olvidar la comida saludable y organizarse en los snacks para no comer cualquier cosa si se tiene hambre”, indica la profesional.

Sin duda uno de los tips más importantes es no descuidar la hidratación ante las altas temperaturas. La licenciada Grassi indica que el agua es la mejor opción. “Hay que acostumbrarse a tomar agua antes de cada comida como ante la exposición al sol que suele haber en el verano”, señala. Por otro lado, indica que, si bien hay opciones como refrescos, sería bueno no abusar de los mismos, debido a que muchos de ellos contienen alto contenido en azúcares, lo que puede ser perjudicial para la salud.

“Como consejo, hay que darles prioridad a los alimentos frescos, de temporada, que no sean pesados ni abundantes”, comenta Ángeles.

La profesional señala que en ámbito de la nutrición durante el verano es habitual ver en pacientes el exceso en comidas, deshidratación e intoxicación alimentaria debido a la mezcla de comidas o atracones. “Eso es lo que más se ve en verano y donde más hincapié hacemos para los cuidados. Tener una correcta hidratación, cuidados y mantenimiento de los alimentos, sostener un orden, tratar de cuidarse y ser organizado con las compras y las comidas si es que uno se va de vacaciones será fundamental para pasar un verano saludable y nutridos”, finalizó la profesional.