En qué consiste la dieta keto, que se volvió furor en redes sociales

TikTok suele ser una ventana de las tendencias en dietas, donde muchas veces usuarios que no cuentan con formaciones profesionales pero acorde a sus experiencias, brindan consejos y ofrecen tips de distintas dietas que probaron. Una de las más mencionadas en los últimos tiempos es la dieta keto , o dieta cetogénica. Para evitar dañar el organismo con recomendaciones de redes sociales, una nutricionista sanjuanina explica en qué consiste la misma como los riesgos que puede presentar si no hay un asesoramiento médico permanente.

“Se la denomina keto por la formación de cuerpos cetónicos, es decir, son metabolitos que se producen al metabolizar las grasas como fuente de combustible. El cuerpo lo que hace siempre es buscar energías a través de los hidratos de carbono. De hecho, es su principal fuente de energía. Cuando no la encuentra lo que va a hacer es ir por las grasas, las va a metabolizar y se generan cuerpos cetónicos que lo que hacen es bajar un montón el Ph del cuerpo, haciéndolo más acido. Las reacciones normales metabólicas del organismo se ven dificultadas porque no es el Ph óptimo para desencadenarse, por lo que este tipo de dieta a largo plazo puede resultar dañina para el cuerpo”, explica la licenciada Fernández.

image.png

Dentro de una dieta keto, la proporción que suele manejarse es un 70% de grasas saludable, un 20% de proteínas sanas y un 10% de hidrato de carbono en una dieta de 1.500 calorías. Esto incluye carne roja y blanca, pescados y mariscos, huevos, lácteos, frutos secos, semillas, aceites vegetales, frutas y verduras. Mientras que quedarían fuera de la dieta los cereales y sus derivados (entre los que se encuentran los productos con harina de trigo, por ejemplo), azúcares, legumbres, tubérculos y las bebidas alcohólicas.

Beneficios de la dieta keto

Dentro de los aspectos positivos de este tipo de dieta se encuentran la pérdida de grasas, reducción de nivel de glucosa en sangre, menos antojos y menor sensación de hambre, además de mejorar el sistema inmunitario.

Todo esto es posible, siempre y cuando la dieta se haga bajo el seguimiento del médico de cabecera y/o nutricionista.

image.png

Riesgos de la dieta keto

La licenciada Fernández señala que, entre los riesgos, la persona que realiza una dieta keto sin asesoramiento médico puede presentar pérdida del conocimiento, debido a que el cerebro utiliza como combustible solo la glucemia, que se obtienen de alimentos con hidrato de carbono, y no de los cuerpos cetónicos.

Además, puede producir cansancio, mareos e incluso desmayos.

“Hacerla sin seguimiento de nutricionista representa muchos riesgos, porque realmente no sabemos en qué estado está nuestro cuerpo cuando comenzamos este tipo de alimentación que es tan restrictiva que al no tener todos los nutrientes puede generar deficiencia. Las patologías que pueden desencadenar son más graves. Es importante en caso de hacerla, que sea con médico y a consciencia, supervisado. No es un estilo de vida, sino una dieta más, con un principio y un fin”, asegura la especialista.