El 2022 terminó de la peor manera para los productores: el granizo dañó casi 50 hectáreas

San Juan despidió el 2022 de una manera atípica, con una tormenta que, si bien no fue extensa, si llegó con mucha intensidad, con presencia de agua e incluso granizo en varias zonas de la provincia. Lamentablemente esto golpeó a los productores, un sector por demás perjudicado durante el 2022 por distintos factores climáticos, como la sequía y las heladas tardías.