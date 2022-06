Dos trabas impiden crear un predio gastronómico en zona vip

El predio de la ex villa Ferroviaria tiene pintorescas casas donde a lo largo de los años funcionaron negocios muy populares.

El ambicioso y peculiar plan de convertir de la Municipalidad de la Capital en un polo gastronómico el predio frente al Teatro del Bicentenario, donde hoy se ubica el llamado Barrio Ferroviario o ex Villa Ferroviaria, sigue en la cabeza del intendente Emilio Baistrocchi, aunque con un par de complicaciones que impiden avanzar. Esta idea formó parte de la plataforma de campaña del actual intendente en 2019. Y si bien varios de esos ítems los ha podido ya cumplir o están en marcha, pandemia de por medio, el del complejo de restoranes que funcione donde hoy hay propiedades que el municipio considera ilegalmente ocupadas, definitivamente se hará esperar.

"Tenemos una complicación jurídica, en la Justicia, que tiene proceso demoroso", dijo. Es que la Municipalidad consiguió un aval de la Justicia provincial para desalojar esas viviendas, que a lo largo de estos años tienen a familias y negocios instalados. El inconveniente es que los "usurpadores" acudieron a la Justicia federal para quedarse, según dijo el jefe comunal.

"No es tan fácil, al irse ahora a la Justicia Federal es lo que se conoce como 'chicanear', porque esos son terrenos que están inscriptos a nombre de la municipalidad y lo que están haciendo en ganar tiempo", ahondó Baistrocchi.

La Municipalidad ha logrado avanzar con la recuperación de algunas de esas propiedades. Hace varios años se recuperó la esquina que está al servicio de oficinas municipales. Y en estos últimos años se logró desalojar "a dos familias, otras dos están en proceso de dejar el lugar. Y estamos hablando de 10 usurpadores que quedan". Todos los que quieren quedarse se unieron para ir a la Justicia Federal bajo el patrocinio de un mismo abogado, dijo Baistrocchi.

La segunda traba es la del financiamiento. "Es una lástima que se hayan dilatado los tiempos pero también es cierto que con el año que nos toca vivir, con las dificultades económicas, de repente si tenemos el predio no sé si tenemos el dinero para hacerlo. Porque nosotros presupuestamos todo con tiempo. Y ahora estamos con todo lo del centro, todo lo de los barrios, con el ecoparque que es un esfuerzo tremendo", analizó. No obstante, es complejo hacer realidad este proyecto pero no imposible y sigue formando parte de los planes oficiales del intendente a mediano plazo, con la meta quizá de ejecutarlo en 2023.

"La idea sigue en pie y además yo tengo la obligación y la responsabilidad legal de defender algo que es del municipio, que es de todos los capitalinos y de todos los sanjuaninos", remarcó el intendente.

Acuerdo con "usurpadores"

Los cuatro que se fueron del barrio ferroviario lo hicieron mediante un convenio, no por la fuerza, destacó Baistrocchi. "Se fueron a una casa nueva, con un subsidio, y si se les pregunta hoy viven felices en un barrio muy lindo y están contentos de tener un lugar como la gente porque esos lugares que están ahí tampoco tienen las mejores condiciones. Los locales comerciales que están nunca estuvieron habilitados, no tienen las condiciones mínimas para abrir algo, todo lo que hay allí es subrepticio y hoy no están funcionando. Estamos permanentemente velando por ese lugar".

villa2.webp El predio de la ex villa Ferroviaria tiene pintorescas casas donde a lo largo de los años funcionaron negocios muy populares.

En diciembre de 2019 se firmó un acuerdo entre el Gobierno de San Juan y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para financiar proyectos técnicos de obras que en el futuro cambiaran la fisonomía y funcionalidad de varios rinconces de Capital. Uno de ellos es la transformación de esta zona conocida como ex Villa Ferroviaria. El plan, según informó en ese entonces el CFI que financiará el proyecto técnico para que luego se pueda llamar a licitación y hacer la obra, era poner en valor del predio de la ex Villa Ferroviaria -contiguo al Teatro y Plaza del Bicentenario-, donde sobre esta superficie de 15.000 m2 se encuentran varias estructuras de distinto tamaño y valor patrimonial que, una vez recuperadas e integradas urbanísticamente, le prestarán servicio a la ciudad mediante restaurantes, cafeterías y locales comerciales que complementen las actividades que se desarrollan en el entorno.

Recuperando espacios

Este valioso predio que ocupa toda una cuadra sobre calles Las Heras, Ignacio de la Roza, Suipacha y Córdoba no es el único que pelea por recuperar o ya recuperó la Municipalidad de la Capital por estar usurpado. Baistrocchi citó que "hemos ido recuperando espacios, cuando hicimos el paseo Del Carmen, cuando hicimos la plaza del barrio Las Acacias, del ex matadero ya hemos retirado todo del lugar porque era un depósito de chatarra. Y vamos a seguir en proceso de recuperación. Cada vez que digo recuperación es dinero y tiempo, pero con un buen plan de obras vamos a ir viendo los cambios", concluyó.

Años atrás, la Municipalidad de la Capital fue pionera en recuperar terrenos que eran del ferrocarril, con el sonado caso de la calle Nuche y el del conector rápido paralelo a calle Coll entre Paula Albarracín de Sarmiento y Santa María de Oro. En el primer caso se recuperaron terrenos donde se emplazaban construcciones del country Casa Grande y el parque del Club Ausonia. En el segundo caso, se retomaron tierras en las que avanzaba el barrio Enfermera Medina. Luego, en 2015, fue muy icónico el operativo que atravesó el barrio Aromas del Vid donde la topadora municipal, tras recibir el OK judicial, arrasó con piletas y quinchos que estaban en terrenos que eran del ferrocarril, donde abrió una calle.