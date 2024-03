Dos helicópteros y el importante rol de un piloto sanjuanino, el detrás de escena del operativo en el Mercedario

Alfredo Díaz, jefe de Operaciones de la Dirección de Aeronáutica , quien no solo coordinó el rescate, sino que además formó parte del operativo detrás de los controles del helicóptero de la provincia, detalló a Tiempo de San Juan como fue el trabajo que se realizó.

El sábado tomaron conocimiento sobre la situación que se estaba dando en el Cerro Mercedario. “Nos avisaron para que estuviéramos alertas, pero la información en un principio era confusa sobre la cantidad de personas. Al final nos dijeron que se trataba de cuatro personas, entre ellos una chica, que era quien estaba más complicada”, comenta Díaz.

Con el pasar de los días y las horas, subió al cerro un grupo de rescatistas, donde estaba el actual intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, quien además es médico y tienen experiencia en rescate en alta montaña. Ellos fueron quienes se encontraron con los andinistas que habían comunicado el domingo se encontraban volviendo de la cumbre, sin comida, y algunos de ellos con hipotermia.

Ante esta situación, se iniciaron las acciones para proceder con el rescate, que contó con la participación de Horacio Freschi, piloto de Aconcagua perteneciente a la empresa Helicopters AR SA. Díaz explica que la decisión de convocar a otra aeronave se debió a que el helicóptero de la provincia Bell 429 (que se compró luego del accidente que tuvo el ex gobernador José Luis Gioja) es bimotor y multipropósito, lo que implica que no sea exclusivo para utilizar en altura.

“Hacemos de todo con el helicóptero, pero está limitado. No es una aeronave de alta montaña. El 90% de los vuelos que realizamos son evacuaciones sanitarias en el valle, a la montaña entramos dos veces al año, con suerte, para la medición de nueve y otra si hay que hacer un rescate”, detalla Díaz.

Elevar el aparato hasta los 5800 metros de altura, donde se encontraba el grupo de andinistas junto a los rescatistas, representaba un riesgo. Ante esto, Díaz comentó: “Como jefe de operaciones, no puedo arriesgar la única aeronave que tiene la provincia, ya que se usa para muchos motivos. El helicóptero nos ha permitido hasta el traslado de tres pacientes a la vez, esa es la gran ventaja, y es rápido. Para entrar a la cordillera hay que tener una nave apropiada, un entrenamiento necesario y buenas condiciones meteorológicas. Evaluamos todo esto y cuando me preguntaron cómo llevar a cabo el operativo, no aceptamos subir a esa altura, por eso pedimos la ayuda de Mendoza”.

Si bien el operativo fue exitoso, había altas probabilidades que no fuera así. Se realizó en horario de tarde, sobre las 15 horas. Freschi señaló que haría un solo intento, debido a que no es recomendable realizar los rescates después del mediodía, por el viento que se registra en altura, que suele ser intenso. Afortunadamente un intento fue suficiente para dar con los andinistas y cargar a Romina Peralta, quien estaba más complicada, al helicóptero para su traslado.

“Trajo la paciente hasta Álvaro Condarco, para el posterior traslado al Hospital Rawson. El horario de llegada al hospital fue minutos antes de las 17 horas. Nos habían dado un cuadro de gravedad, pero nos estuvimos comunicando por radio con Freschi, quien pasó las condiciones de salud. Había una ambulancia en Condarco para que la chica tuviera las primeras atenciones, y en altura la había visto el doctor Carbajal. Se la revisó en la ambulancia y luego se hizo el traslado al hospital”, detalló Díaz.

El operativo de rescate, coordinado por Alfredo Díaz, contó con la participación además del piloto Guillermo Bilbao, y estuvieron acompañados por el doctor Sebastián Molina.