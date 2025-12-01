Dolor por la muerte de un querido profesor de la UNSJ

Este domingo se confirmó el triste fallecimiento del ingeniero químico Félix Gómez , una figura muy valorada dentro de la comunidad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

El fallecimiento generó dolor en la comunidad universitaria, donde el profesional desarrolló gran parte de su carrera como docente e investigador. Se trata de un profesional que dedicó gran parte de su vida no solo a la docencia, sino también a la investigación dentro de la UNSJ.

Gómez se formó específicamente en el campo de la Epistemología. A lo largo de su trayectoria, dejó una huella profunda en la vida académica debido a su permanente compromiso con la investigación y su dedicación a la enseñanza.

Quienes lo conocieron destacaron que la labor del profesional fue clave para el crecimiento institucional de la UNSJ y para la formación de múltiples camadas de estudiantes.

Desde la Facultad de Ingeniería (FI), hicieron llegar su acompañamiento a los familiares, amigos y colegas del profesor Gómez. La institución destacó especialmente el aporte intelectual y humano del profesor, y le dedicaron un posteo conmemorativo.

Esto posteó la Facultad: "Las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan informan con gran pesar que ha fallecido Félix Gomez, ingeniero químico, quien se desempeñó como docente en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ. El Ing. Félix Gómez fue un distinguido filósofo, docente e investigador de nuestra universidad, quien se especializó en Epistemología. Desde la Facultad de Ingeniería expresamos profundas condolencias y deseamos mucha fuerza a familiares y amigos. Que en paz descanse".