Dolor en la comunidad médica por el fallecimiento de una reconocida pediatra

La comunidad médica atraviesa un profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de la Dra. Graciela Di Fonso , una profesional reconocida por su compromiso, generosidad y calidez humana.

Desde la Sociedad de Pediatría de San Juan expresaron un sentido mensaje en el que destacaron su dedicación y la huella imborrable que dejó entre colegas y pacientes. “Hoy nos embarga una profunda tristeza al despedir a una profesional comprometida, generosa y dedicada, pero sobre todo, a una persona de gran calidez humana”, manifestaron.

Durante su trayectoria, la Dra. Di Fonso se distinguió por su vocación de servicio, su compañerismo y su permanente disposición para ayudar a los demás, valores que la convirtieron en un referente tanto dentro como fuera del ámbito laboral.

“Su paso por nuestra institución dejó una marca imborrable. Acompañamos con el corazón a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil, elevando una oración por su eterno descanso y recordando con gratitud todo lo que compartimos con ella”, agregaron desde el comunicado.