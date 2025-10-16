jueves 16 de octubre 2025

Dolor en la comunidad médica por el fallecimiento de una reconocida pediatra

Colegas, pacientes y amigos despiden a la médica , cuyo paso por la profesión estuvo marcado por la dedicación, la empatía y el compromiso humano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
🕊️ Con profundo pesar 🕊️Queridos socios-Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra queri

La comunidad médica atraviesa un profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de la Dra. Graciela Di Fonso, una profesional reconocida por su compromiso, generosidad y calidez humana.

Desde la Sociedad de Pediatría de San Juan expresaron un sentido mensaje en el que destacaron su dedicación y la huella imborrable que dejó entre colegas y pacientes. “Hoy nos embarga una profunda tristeza al despedir a una profesional comprometida, generosa y dedicada, pero sobre todo, a una persona de gran calidez humana”, manifestaron.

Durante su trayectoria, la Dra. Di Fonso se distinguió por su vocación de servicio, su compañerismo y su permanente disposición para ayudar a los demás, valores que la convirtieron en un referente tanto dentro como fuera del ámbito laboral.

“Su paso por nuestra institución dejó una marca imborrable. Acompañamos con el corazón a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil, elevando una oración por su eterno descanso y recordando con gratitud todo lo que compartimos con ella”, agregaron desde el comunicado.

