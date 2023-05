'Dickinson', el polifacético inventor de la peluquería del rock

WhatsApp Image 2023-05-19 at 19.53.49.jpeg Dickinson, en su salón, rodeado de sus artesanías, muchas de ellas muy rockeras.

“Fueron tiempos muy lindos. En la casa central llegué a tener cinco empleados. Iba todo tipo de gente, pero en especial del palo del rock. Incluso, una de las novedades era que llegando al fin de semana armábamos tocadas en la parte del salón en el que esperaban los clientes”, afirmó el estilista, quien recordó que tenía un promedio de 90 cortes diarios y “el sábado llegamos a hacer 200 cortes”.

“Además, yo soy el que traje a San Juan el boom del corte por $2. Mi intención era atender al rockero y al trabajador humilde con la misma comodidad de una peluquería de lujo. Yo tenía en la sala de espera con aire acondicionado, televisión y música”, añadió este jachallero, que se instaló con su familia en San Juan cuando tenía 10 años y firmó su educación primaria y secundaria en el Colegio San Francisco.

Pero no todo fue color de rosa para Dickinson en ese momento de esplendor: “En una oportunidad tuve problemas porque me cayeron seis peluqueros de la zona a exigirme que aumentara el corte porque los estaba fundiendo con mis precios”.

La crisis del 2001 le pegó duro al punto tal que tuvo que cerrar dos de las cuatro peluquerías, quedándose con la casa central y una en calle San Miguel, bajo el mando de su padre. El declive no terminó ahí.

WhatsApp Image 2023-05-19 at 19.53.48 (14).jpeg En plena acción con un cliente que lo sigue desde hace años.

“A finales de julio del 2006, en un sábado que hacía mucho frío, cerré la pelu después de haber hecho solo tres cortes y le dije a la que era mi mujer en ese entonces que iba a trabajar hasta el 31 de diciembre y después nos iríamos un año de vacaciones. Todavía es cliente mío el último corte que hice ese 31 de diciembre”, recordó Ale, quien unos días después se instalaría en Potreros de los Funes por casi 8 meses.

Tras su paso por San Luis, el que también fuese manager en Capital Federal de bandas como ‘Bestial’ y ‘Punisher’, volvió a su querido San Juan para una nueva aventura con la tijera. La pelu la instaló en Mendoza y Chile, Concepción. El proyecto quedó trunco sin llegar a cumplir los doce meses.

WhatsApp Image 2023-05-19 at 19.53.48 (2).jpeg Fachada del local que instaló en su casa del Barrio Patricias Sanjuaninas (Desamparados).

Hace unos cuatro años atrás, subido nuevamente en sus incansables ganas de laburas, esas mismas que tuvo en un pasado periplo por Canal 8 en tiempos de Estornell y al frente de un taxi en Buenos Aires en los ‘90, Dickinson abrió un almacén en Desamparados, con un rinconcito destinado a seguir cortando el pelo a esos fieles clientes que lo siguen donde vaya desde hace décadas.

“Con el tiempo me cansé del almacén, no era para mí. Ahora corto el pelo, pero también me dedicó a las artesanías como autodidacta. Por las mañanas también hago laburos de metalúrgica y albañilería. De alguna manera me voy dando vuelta”, completó Ale, quien atesora en su memoria rockera los conciertos de AC/DC, Kiss, Pantera, Metallica, Iron Maiden y otras bandas más en los que estuvo presente.