Detox post fiestas: Ocho claves para retomar los buenos hábitos alimenticios

El primer consejo de la profesional es retomar el camino de los buenos hábitos, pero sin desesperarse. De a poco ir incorporando al menú alimentos caseros e ir bajando el consumo de productos con grasas saturadas, frituras, alto contenido de azúcar, entre otros.

En segundo lugar, la licenciada Fernández recomienda ingerir abundante agua. Si bien es algo que debe hacerse durante todo el año, hay que hacerlo en mayor cantidad y con más frecuencia cuando se han ingerido distintos alimentos que sean pesados. La toma de agua favorecerá a la digestión.

No pueden quedar fuera de las sugerencias el consumo de frutas y verduras. Una buena forma de incorporar estos alimentos es elegir los que sean de estación, ya que son más económicos. Se pueden sumar como ensaladas, licuados, jugos, en tartas. Las combinaciones son infinitas.

La especialista señala también buscar alimentos que sean sin refinar. Inclinarse por las legumbres o los granos, el arroz yamani o harina integral, por ejemplo.

Otro de los consejos es evitar caer en la idea que comer menos será mejor. Al menos hacer cuatro comidas por día, sin saltearlas y escuchar el cuerpo.

“Un buen descanso es ideal. Programar entre 6 a 8 horas de sueño, y evitar en los horarios previos al descanso estar ante una pantalla, sea la computadora, televisor o celular, porque eso estimula la mente y el descanso no es reparador, lo cual es fundamental para el metabolismo”, señala Ana Paola.

Combinando con una buena alimentación, un “detox” eficiente será sumando ejercicio. Al respecto la profesional sanjuanina señala que es importante escuchar al cuerpo e ir de a poco si no se está acostumbrado. “Si no se puede realizar una actividad física programada y regular, intentar al menos hacer caminatas, donde haya un compromiso fijando un horario, una rutina. No importa que sea durante mucho tiempo, pero sí que sea algo de todos los días. No hay peor entrenamiento que el que no se hace. Poco siempre es mejor que nada”, afirma Fernández.

El último consejo que brinda la nutricionista, pero no por eso menos importante, es que el organismo no necesita ningún mecanismo extra para el detox, por lo que hay que evitar caer en dietas que se encuentran en internet o ingerir alimentos que estimulen la digestión, ya que pueden dañar la salud. “El cuerpo cuenta con órganos para la limpieza del organismo, no hay que preocuparnos, pero sí ayudarlo con una buena alimentación y ejercicio”, finalizó la profesional.