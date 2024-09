Designaron al nuevo titular de una sede de ANSES en San Juan

En diálogo con Off the record, agradeció Peluc, que “me llevó a lo más alto”. Según contó, “a mí no me gustaba la política, pero sentí que era necesario para ir contra la casta. Con la ayuda de José y los chicos de ADN, tengo la posibilidad y el honor de conducir este partido que es el de Javier. Tenemos muy buenas charlas y estamos tirando para el mismo lado”.

Coria, el último antecedente

La semana pasada, el dirigente justicialista Néstor Raúl Romero renunció a su cargo como jefe de la delegación de ANSES en Rawson, un lugar que había logrado mantener pese al recambio de gobierno Nacional. La abogada Mariana Coria es la elegida para reemplazarlo, según confirmaron a TIEMPO DE SAN JUAN fuentes de La Libertad Avanza en San Juan.

Coria viene de ser candidata al Senado de la Nación en segundo término, detrás de Bruno Olivera en las elecciones de 2023- En su perfil de redes sociales se presenta como “diplomada en Derecho Procesal Penal” y “maestrando en Políticas Públicas”. Su nombre viene sonando para varios cargos nacionales desde hace meses, como por ejemplo la delegación local de Migraciones.

La abogada ya estaría yendo a la oficina a pesar de que el nombramiento formal, en los papeles, no salió todavía, según dijo el diputado nacional y referente de LLA local, José Peluc a TIEMPO DE SAN JUAN. “Están demoradas las designaciones, pero ella es la que va ahí, ya ha hecho el curso y todo lo necesario”.