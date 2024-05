El perfil del nuevo presidente del partido que llevó a Javier Milei a las urnas en San Juan

El flamante presidente de Acción para una Democracia Nueva (ADN), Javier Pelletier, participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo de San Juan. Contó cómo arrancó en política y encaró la campaña en el partido que permitió que Javier Milei esté en el cuarto oscuro de la provincia.

Pelletier comentó que "siempre estuve en el ámbito deportivo, jugué al fútbol muchos años en San Martín. Empecé a escuchar a Javier, yo no estaba en el ámbito político, pero estuvo ayudando con las ideas de él".

En ese sentido, agradeció al referente de Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, que "me llevó a lo más alto". Según contó, "a mí no me gustaba la política, pero sentí que era necesario para ir contra la casta. Con la ayuda de José y los chicos de ADN, tengo la posibilidad y el honor de conducir este partido que es el de Javier. Tenemos muy buenas charlas y estamos tirando para el mismo lado".

Pelletier ahondó sobre su experiencia personal en el ingreso a la política: "Me fueron a buscar a mi casa, me dijeron de un día para el otro que querían luchar contra estos 20 años de decadencia. Yo pensé que llegó mi momento, que era hora de actuar. Gracias a Dios en poco tiempo pudimos poner a Milei en lo más alto. Transmitimos las ideas liberales en todo el departamento" de Chimbas, donde fue candidato a diputado.

El exfutbolista señaló que los problemas de la Argentina están en "la casta, es lo que nos tira abajo. El laburante y el que hace las cosas bien, tiene que estar bien. No los que no trabajan y reciben planes. Extorsionar a gente que marche me parece algo muy malo. La gente ni siquiera sabe a lo que va. Eso atrasa al país".