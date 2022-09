Desde Educación hablaron, pero no explicaron lo que pasó con las alumnas intoxicadas

Lo hizo ante los micrófonos de Radio Sarmiento, aunque no ofreció las explicaciones del caso, sino que aseguró estar preocupada por la situación que ya se repitió en otras instituciones educativas con alumnos intoxicados .

Luego de que Tiempo de San Juan no pudiera hablar con ninguna de las autoridades del Ministerio por este tema, Ana Sánchez fue quien habló y señaló que los jóvenes se organizan a través de las redes sociales para llevar pastillas a la escuela y luego consumirlas con una bebida.

"Nos llamó la atención que hubo tres casos similares como en la Escuela Ramella, Provincial de Rivadavia, por ejemplo, donde también resultaron intoxicados los alumnos", sostuvo y confirmó las versiones que circulaban sobre la institución de Rivadavia, pero que no habían sido respaldadas por las autoridades.

"No soy especialista, pero desconocemos si lo hacen por chiste o a propósito. Por eso, si no miramos a nuestros jóvenes, no nos daremos cuenta de lo que les pasa", destacó además de reconocer que existe una crisis muy grave con los adolescentes.

Asimismo, la funcionaria indicó que se lanzó un programa denominado ‘Yo por vos’, con el objetivo de acompañar a los jóvenes con ayuda profesional.

A fines de junio de este año, en la escuela rawsina, un chico tomó agua saborizada con tres tipos de drogas: opiáceos, anfetaminas y benzodiazepinas. Dos semanas atrás, en la escuela situada en Av. Libertador y Meglioli, alumnos del nivel secundario habían sufrido una intoxicación por el mismo motivo. Ahora, quienes protagonizaron un suceso del mismo tipo fueron las estudiantes de la Escuela Jorge Washington.