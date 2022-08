Revuelo en una escuela de Pocito por cuatro jóvenes intoxicadas: estaban graves y las hospitalizaron

Fuentes policiales indicaron que son cuatro jóvenes de 16 años que primero se descompusieron, luego se desmayaron y una convulsionó. Este medio habló con una de las tías de una de las estudiantes, dijo que llegó al nosocomio porque su pariente y otra chica, habían sufrido la intoxicación. Sin embargo, no pudo dar más precisiones.

La mujer apuntó a que "no es la primera vez" que esto sucede. Pidió que "investiguen a la escuela". De acuerdo a lo que comentó, las muchachas habrían ingerido un juego adulterado. No obstante, son informaciones aún no confirmadas.

El padre de otra de las internadas informó que su hija está con suministro de oxígeno y suero. "Todo esto es muy raro, son cuatro chicas que se intoxicaron en el mismo momento", destacó.

De momento, se conoce que el hecho ocurrió en la escuela Jorge Washington, ubicada en Lemos y Calle 6.

Hace una semana, un hecho similar pasó en un colegio de Rivadavia. Varios chicos consumieron una sustancia en pastillas y debieron ser internados.