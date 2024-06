Dejar de fumar es posible: de la mano de un sanjuanino, los pilares fundamentales para un tratamiento exitoso

Los pilares para dejar de fumar son:

*Pilar farmacológico

“Son las drogas que los profesionales de la salud le damos a los pacientes para reducir los síntomas de abstinencia por dejar de fumar”, explica Fullana.

Al tratarse de una adicción, cuando la persona deja de fumar el organismo y la mente juegan malas pasadas en lo que se denomina síntomas de abstinencia. Los mismos pueden ser sentirse nervioso o inquieto, de mal humor, irritabilidad, tener dificil para concentrarse o conciliar el sueño. Sentirse con ansiedad y tristeza también son considerados.

image.png

Para evitar estas situaciones, el tratamiento farmacológico trabajará la parte química, es decir, abordará los receptores nicotínicos del cerebro, reduciendo tanto los síntomas como el deseo de fumar, que puede ser intenso en algunas oportunidades.

*Pilar psicológico

Abordar lo químico no tendrá sentido si no se trabaja el aspecto psicológico de la persona que quiere dejar el cigarrillo. Lo psicológico tiene que ver con la relación que generó la persona o el vínculo que la persona ha creado con el cigarrillo.

Al respecto el profesional detalla: “Hay muchas personas que te dicen que fuman porque el cigarrillo es un compañero de vida. Es una respuesta que suelen dar cuando uno indaga y hace una entrevista motivacional de la asesoría. Es un compañero de vida, fumo cuando me siento solo, calma la ansiedad, son respuestas que suelen dar, que son sentimientos reales, entonces se genera como un vínculo que obviamente la persona sabe que es tóxico, pero es un vínculo, en fin. Tratar de trabajar para romper ese vínculo y todo lo psicológico asociado al cigarrillo también es un desafío”.

image.png

En esta etapa se identifica la relación que el fumador tiene con el tabaco y se busca difuminar la misma, ya que solo representa una constricción que hizo la persona, y no algo real y fundamental para vivir. Además, si no se aborda lo psicológico, no habrá tratamiento farmacológico que ayude.

*Pilar social

Si bien los tres pilares tienen su grado de importancia, la parte social representa un gran porcentaje del éxito o fracaso del tratamiento.

Este pilar es todo lo que está relacionado con una respuesta automática de fumar. “A veces la persona fuma porque es un hábito, e incluso a veces prenden un cigarrillo por tener algo en la mano, o porque se le hizo costumbre fumar a tal horario. Incluso a momentos en los que no tienen ni deseo de fumar, pero esa respuesta automática está más relacionada con la parte social, y la parte social también tiene que ver con el entorno en el que la persona que fuma se mueve. Si su entorno familiar fuma, o su grupo social o de amigos fuma, o su grupo laboral también fuma, y no tiene el apoyo de su entorno para dejar de fumar, eso influye en la respuesta y en el éxito del tratamiento”, puntualiza el especialista.

image.png

En este aspecto es importante comunicar al entorno que se está llevando adelante el tratamiento para dejar de fumar, así como evitar espacios cerrados donde haya fumadores para evitar caer en la tentación.

“Hay que manejar esos tres pilares para que el tratamiento sea exitoso”, remarca Martín Fullana.

Dejar el tabaco puede ser complejo y parecer incluso imposible en algunos aspectos, pero si se toma la firme decisión y se cuenta con el acompañamiento médico adecuado, siguiendo estos pilares, el cigarrillo puede pasar a formar parte del pasado, mejorando notablemente la salud de fumador.