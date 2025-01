"Da miedo lo que pueda pasar con las identidades no binarias", la sensación de Ale, una de las primeras personas en hacer el cambio de género en San Juan

No es la primera vez que el Ejecutivo Nacional manifiesta sus intenciones de derogar todas aquellas cuestiones que tengan que ver con minorías como el Colectivo LGBTIQ+ , pero lo que en algún momento fueron expresiones están tomando forma en un proyecto denominado “Igualdad ante la ley”. Ante esto, Ale Gurgui, una de las primeras personas que tramitó su DNI con identidad no binaria en San Juan brindó las apreciaciones que le genera esta situación que para muchos representa un retroceso.

“Claramente mi opinión personal no es solo rechazo sino un poco miedo de lo que pueda pasar con las identidades no binarias, más allá del DNI y del reconocimiento legal o no, que es importante. Cuando un gobierno habla en contra de ciertas identidades o grupos, no es solo una persona, sino todo un país que comienza a generar sensaciones de odios y rechazo, porque es una baja de línea de gobierno” , indicó le joven que en 2021 obtuvo su nuevo DNI con el género no binario, junto a Mathias Gael y Lucas.

La posibilidad de elegir la opción no binaria a la hora de tramitar el Documento Nacional de Identidad existe en Argentina tras la publicación del Decreto 476/2024, emitido durante la gestión de Alberto Fernández. De esta manera, aquellas personas que no se autoperciben bajo los géneros masculinos o femenino, cuentan con la posibilidad de optar por una tercera opción, más acorde a la propia identidad de género.

Si bien fue un cambio que se lanzó con bombos y platillos, Ale asegura que hasta el día de hoy hay sistemas del propio Estado que no reconocen el tercer género. “Han pasado cinco años más o menos desde que hice el cambio de género y hasta el día de hoy hay sistemas que no se actualizaron. Por ejemplo, cuando hice el monotributo, tres veces tuve que ir a AFIP porque el RENAPER no me encontraba porque no estaba actualizado. Incluso sacando unos pasajes la página no me encontraba ni como masculino ni como femenino. Cosas desde mínimas hasta trámites complejos presentan este inconveniente”, señaló.

Para Ale lo que está proponiendo el gobierno nacional es “gravísimo”. No solo por el hecho de perder la oportunidad de identificarse legalmente de acuerdo a la autopercepción, sino por la vulneración de derechos que representa y el efecto que puede provocar en aquellos sectores de la sociedad que ejercen una discriminación constante hacia miembros de la comunidad LGBTIQ+, juzgando sus gustos y elecciones.

“Somos parte de la sociedad, no es algo que podemos cambiar. No nos queda otra que seguir resistiendo, seguir luchando, porque la gente del colectivo no va a desaparecer porque un presidente o cualquier persona lo diga. Siempre ha estado y seguirá estando, pero es un espanto hablar de esto en el 2025”, finalizó Ale.

La primera embestida de Milei contra la identidad no binaria en 2024

El primer intento que se conoció públicamente del presidente Javier Milei de anular la opción de elegir un tercer género en el DNI se conoció en noviembre del 2024. De acuerdo a los trascendidos en aquel momento, la intención era derogar el decreto que creaba esta opción.

El principal argumento gubernamental, de acuerdo a lo que trascendió en Casa Rosada, es el escaso número de personas que decidió sumarse a esta iniciativa en sus documentos desde su implementación. Fueron 1.693 quienes optaron por este cambio y consideran que esta nomenclatura no representa utilidad alguna.

Tras el paso de Javier Milei por Davos, donde apuntó a estos sectores, se conoció que desde Casa Rosada se trataba en el proyecto denominado “Ley de igualdad ante la ley” que comenzó a cranearse a mediados del año pasado bajo la supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo junto a su equipo, liderado por la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes vinculadas con la redacción de esta iniciativa, si bien todavía no hay una fecha establecida en la que se va a enviar al Congreso, la idea es presentarla en los próximos meses, por lo que formará parte de la discusión en plena campaña electoral.