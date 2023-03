¿Cuántos "falsos corredores inmobiliarios" hay en San Juan?

En medio del desarrollo del juicio de la Caja MOB , dieron a conocer que Walter Orellano, uno de los grandes protagonistas de esta causa, no es corredor inmobiliario sino un “datero”. En este sentido, desde el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios trabajan en medidas de prevención para que los potenciales compradores eviten estas prácticas irregulares. Además, señalaron que registraron cerca de 200 “falsos corredores” en San Juan .

Pablo Domínguez, profesional del GrupoDB-Corredores Inmobiliarios, le contó a Tiempo de San Juan que les llegaron gran cantidad denuncias por parte de particulares que no pudieron escriturar inmuebles. “ Esta irregularidad viene de la mano de este tipo de dateros, que no son profesionales ni están matriculados ”, señaló.

“Si realizan una compra con estas personas, los particulares no tendrán a dónde acudir, porque desaparecen cuando concretan una venta”, afirmó. También indicó que, en la mayoría de los casos, los damnificados no saben cómo iniciar un proceso judicial o no reconocen al inmobiliario.

Por este motivo, desde el colegio brindaron la posibilidad de asesorar gratuitamente a la gente. “Les explicamos qué deben tener en cuenta al momento de comprar un inmueble, consultar el profesional matriculado en la página web, o si este corredor cometió alguna irregularidad y fue multado o penado”, ratificó.

200 “falsos corredores inmobiliarios”

Domínguez expuso que registraron alrededor de 200 personas que están trabajando en esta condición ilegal. “La comisión de fiscalización hace un seguimiento de estas personas. Además, trabajamos en conjunto con Defensa al Consumidor para que los reclamos tomen más fuerza y porque la Justicia tiene tiempos más lentos”, declaró.

“Por ello, debemos concientizar a la población las consecuencias de contratar a un ilegal”, finalizó.

Cómo asesorarse o denunciar

Las personas que buscan asesoramiento o realizar una denuncia en el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios pueden acercarse a la sede, ubicada en Santa Fe Oeste 462, Capital, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. También pueden ingresar a la página web (http://www.corredoresinmobiliariossj.org/) o llamar al 2644210152.