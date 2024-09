Convertir el dolor de una pérdida en enseñanza: "Hablar del suicidio no es promoverlo, es prevenirlo"

“En esos tiempos hablar de suicidio no era habitual, ni teníamos herramientas. Uno asume que el adolescente tiene sus cosas normales a cierta edad, como enojarse o reírse, pero ella era buena estudiante, bueno amigos, con una risa que se podía escuchar a tres cuadras. Que pasara eso, uno piensa que le pasa a los demás, pero cuando le pasa a uno no solo es una ruptura de la vida, sino que lleva a preguntarse cómo se sigue después”, comenta Adriana.

Hasta el día de hoy tanto los padres como los hermanos de Celeste desconocen cuáles fueron los motivos que la empujaron a tomar la decisión de culminar con su vida. No hubo nota, no existió explicación o signos previos, al menos no detectados. Adriana reconoce que quizás en algún momento algo intentó decir la adolescente, pero con el trajín del día a día, las obligaciones rutinarias y el hecho de ser padres muchas veces puede llevar a subestimar la juventud.

image.png Celeste, hija de Adriana Ferreira

Como madre, el dolor de la pérdida de Celeste vino acompañado de culpa y de un sinfín de preguntas que no iban a ser respondidas. “Abordar el tema hoy lo hacemos en familia, pero en los primeros tiempos no se podría, porque además de no tener un seguimiento del Estado o una contención, uno es quien tiene que salir a buscar ayuda”, comenta Adriana.

Y acota: “Fue difícil salir adelante, no sabíamos vivir sin ella. Sus hermanos sentían culpa, impotencia ante esta situación que la vida les presentaba, el por qué ella, por qué nosotros. El duelo por suicidio es uno de los más complejos que hay, porque hay mucha culpa, sentimiento de responsabilidad por lo que pasó. Al padre que está destruido, lo único que me nace decirle es que ellos no murieron, que lo que hay que recordar del paso de ellos es lo que nos han dejado”.

En 2018 el suicidio era un tema mucho más tabú de lo que es actualmente. No se hablaba del tema salvo fechas puntuales, se creía que si los medios lo trataban podían “incitar” a que otras personas siguieran esa senda y pocos organismos estatales estaban abocados a la contención o el acompañamiento de familiares.

Adriana, su esposo y sus tres hijos (una mayor que Celeste y dos menores) tuvieron que buscar solos las herramientas para salir adelante, para poder continuar sin sentir el peso de la ausencia, transformando el sufrimiento en amor y en aprendizaje. De manera autodidacta, Adriana no solo comenzó a ser más consciente sobre la prevención del suicidio, sino que empezó a acercarse a padres que se encontraban transitando el mismo dolor que había vivido ella en carne propia.

“Mi hija no me dejó dolor, 17 años llenó de todo, de enseñanza. Me dio la fuerza para salir por todas esas voces que se fueron y decir que sí se tiene que hablar, que una palabra salva. Tratar de detectar cuándo los chicos tienen sus cambios, porque todos son señales. Debe haber un cambio en lo padres, en la familia, en la sociedad, en la escuela, es Estado, en la religión, en el deporte, porque la prevención es un tema de todos”, precisa.

Hablar del suicidio en 2024, menos tabú pero aún falta

Adriana reconoce que como sociedad se ha dado un pequeño paso en el abordaje del tema, pero aún falta. “El otro día fui a un Centro de Salud a pedir folletería y no había nada, y tampoco me ofrecieron nada”, comenta.

Por desconocimiento, falta de herramientas o temor, hay padres o familiares que deciden no hablar del tema, hacer como si no existiera. Es fundamental compartir un momento y poner el suicidio sobre la mesa, porque de esa manera la persona que está pasando por un momento complejo puede sentir la seguridad de exteriorizar sus dolencias, pesares y esos pensamientos oscuros.

“No solo es hablarlo con los hijos, sino con otras personas, porque no solo les pasa a los adolescentes. Muchas veces suicidio no es morir, sino dejar de sufrir ante los que les pasa. Se vuelven un volcán que se van llenando hasta que un día explotan, y eso hay que evitar. La intención del suicidio comienza cuando uno dice me quiero dormir y no despertarme más, cuando hay desesperanza”, señala Adriana.

Y acota: “En honor al recuerdo de Celeste es que hablo del suicidio. No es promoverlo, sino prevenirlo”.

“Semana naranja”, las propuestas de salud para abordar el suicidio en San Juan

Bajo el lema “Conecta y Cuida” se llevará adelante la campaña de prevención de suicidio en la Semana Naranja. La misma se desarrollarán en distintos centros de salud para promover el bienestar y la salud mental.

12 de septiembre 2024

Zona Sanitaria II - Valle Fértil

Lugar: Plaza departamental, de 9:30 a 11:00.

Actividad: cierre general de actividades de prevención: Exposición grupo “Saludarte”. Juegos recreativos y dispositivos municipales.

Zona sanitaria V - Rawson

Lugar: Espacio Cultural para la Salud La Pulga Messi. Salud Mental y Deporte, de 9:00 a 11:00.

Actividad: Caminata. “Mover, expresar, soltar en armonía con el cuerpo”.

Zona sanitaria I - Capital, Santa Lucía, Chimbas y 9 de Julio

Lugar: CAPS José Ruiz, Chimbas. Actividad: charla-taller sobre promoción en salud mental: "Hablemos de suicidio".

Lugar: CAPS Ramón Carrillo, Chimbas. Actividad: taller en sala de espera "Reflexionemos sobre los mitos del suicidio". Horario: turno mañana.

Lugar: CAPS: Villa Observatorio – Chimbas. Actividad: Lema: "ValorArte": encuentro con jóvenes de la Escuela secundaria Blas Parera.

1: Charla - taller sobre las vivencias de la realidad actual.

2: Actividad creativa: mural.

Lugar: CAPS Las Margaritas, Capital. Escuela secundaria a confirmar. Actividad: taller de prevención de suicidio. Modalidad: trabajo grupal con adolescentes para el análisis y reflexión de indicadores de riesgo de suicidio. Horario: turno tarde.

Lugar: CAPS Costanera Norte, Chimbas. Escuela secundaria Illia. Actividad: Lema " El poder de la palabra, conversaciones que salvan vidas".

1- Charla - taller con alumnos del segundo ciclo de la escuela secundaria Illia.

2: Suelta de globos.

3: Entrega de cintas naranjas a los jóvenes.

Lugar: CAPS Ibone Silva, Santa Lucía. Actividad: charla e intervención en sala de espera, tema: "Prendete a la vida". Horario: turno mañana y tarde.

Lugar: CAPS Dr. Humberto Mira, Chimbas. Actividad: "Taller de reflexión sobre la problemática del suicidio con adolescentes”, desde una mirada que incluya el proyecto de vida adolescente. Nivel secundario, Escuela Illia. Horario: turno mañana.

Lugar: CAPS Francisco González, Chimbas. Actividad: taller (lúdico-recreativo) y realización de bandera escuela aledaña a la comunidad.

Lugar: CAPS Comandante Cabot, Capital. Actividad: Taller dirigido a padres de 6° de la Escuela Manuel Belgrano. Turno mañana.

Tema: "Vínculos desde el amor": taller con adolescentes en Escuela Ana Pérez Ciani, en articulación con equipo del gabinete.

Lugar: CAPS Dr. Horacio Grillo – Santa Lucía. Actividad: taller con actividades lúdicas en coordinación con Sección Adolescencia de Dirección Materno Infancia. Destinada a los alumnos de 3° año de la Escuela Secundaria José Pedro Cortinez.

Lugar: CAPS Mariano Moreno, Chimbas. Actividad: charla en sala de espera: sensibilización y promoción del diálogo sobre dicha temática. Acción clave para detectar signos de alarma. Creación y exposición de mural en espacio público: plaza Mariano Moreno.

Lugar CAPS Dr. Alfonso Barassi. Actividad: “Abriendo… entre Mentes” espacio de reflexión abierto a la comunidad con integrantes de los tres grupos terapéuticos que se encuentran trabajando desde el 2023.

Lugar: Plaza del Barrio del Carmen, CIC Los Andes. Actividad: charla de prevención en sala de espera. Factores protectores y signos de alarma.

Lugar: CAPS Báez Laspiur: taller “Juntos salvamos vidas” destinado al público en la sala de espera del CAPS y actividad lúdica conjunta con profesor de educación física.

Lugar: Hospital Guillermo Rawson - Charla de Prevención de suicidio en Servicio de Hemodiálisis con personal de Enfermería a cargo de la Lic. Marianela Serafini. Charla para enfermeras de Neonatología "animarse a hablar y romper el silencio". Charla de Prevención de suicidio por parte de la Lic. Alejandra Alanís. Charla en Servicio de Hematología y de sala de espera Oncología y hospital de día de Oncología a cargo de la Lic. Paula Reina.

13 de septiembre 2024

Por el cierre de la semana naranja se llevará a cabo un cierre con la siguiente propuesta: “Caminata saludable”

Parque de Mayo, Paseo las Palmeras. Horario: 16:00.