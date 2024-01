Contundente apoyo al cambio de fecha de la FNS

Este jueves en conferencia de prensa, Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deportes confirmó que, por diversos motivos, la Fiesta Nacional del Sol 2024 (FNS) no se realizará en febrero, fecha que viene manteniendo en el calendario desde hace años, sino que se pasaría a octubre. La decisión fue bien recibida por la mayoría de la sociedad sanjuanina.

De acuerdo a una encuesta realizada por Tiempo de San Juan entre sus lectores, el 67,99% de los usuarios aseguró estar de acuerdo no solo con el cambio de fecha, trasladando el mayor evento provincial al último trimestre del año; sino también que se implemente el concepto “autosustentable”.

Esto significa apuntar al desarrollo del evento, generando puestos de trabajo no solo a artistas sino a todo el personal que se necesita para montar la estructura de lo que implica la FNS, pero generando el menor gasto público. Que sea autosustentable implicaría que se base en un sistema de auspicio de parte de sectores y actividades privadas.

Si bien en la conferencia no se brindaron mayores detalles sobre cómo se aplicaría la autosustentabilidad de la FNS, son pormenores que seguramente se conocerán a la brevedad, debido a que, según lo adelantado por el titular de la cartera de Turismo, Cultura y Deporte, a partir de la próxima semana comenzarían a trabajar en el desarrollo de la fiesta.

Del otro lado de la vereda se encuentran aquellos sanjuaninos que no están de acuerdo con el cambio de fecha, pero porcentualmente son los menos. Se trata del 32,01% de lectores los que se inclinaron por esta opción.

image.png

El cambio de fecha, para hacer realidad el Espectáculo Final

Si bien la FNS tiene un sinfín de condimentos que la hacen especial, uno de los más convocantes e importantes es el Espectáculo Final, donde se busca reflejar la temática elegida en cada edición y se pone en escenario el talento y la calidad de los artistas locales.

Durante la conferencia de prensa, Romero aclaró que, si se hacía la FNS en febrero, no solo no se contaba con los recursos económicos para las contrataciones que son necesarias, sino que, además, el Espectáculo Final no sería real.

“Si se hubiera realizado en febrero se hubiera realizado sin Espectáculo Final, y trasladándolo a octubre iremos por un Espectáculo Final. La decisión que sea en octubre no ha sido al azar”, aseguró el funcionario.