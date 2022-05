Consumo de agua: OSSE pondrá medidores este verano, ¿dónde?

Hace años que se habla oficialmente de la instalación masiva de medidores en San Juan e incluso se concretó una experiencia piloto hace casi una década. Ahora este plan se retomó, lleva meses planificándose y está en la instancia final a punto de poder concretarse, según anunció a Tiempo de San Juan el presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol. El dato de medir los consumos cobra más relevancia en medio de la sequía histórica que atraviesan el país y San Juan en particular.

medidores osse.webp

El uso de medidores se encuadra en tareas de "micromedición" que son de impacto directo en los usuarios. Esto tiene como fin la concientización y disminución del consumo en la población, no un fin recaudatorio. El consumo de San Juan en 2019 se calculó por OSSE en 750 litros promedio por día por habitante, con picos de 900 litros. "Es muchísimo, San Juan es de la provincias de mayor consumo de la Argentina", apuntó Sirerol. En la temporada 2021-2022 se viene bajando sensiblemente el consumo per cápita, que hoy ronda los 570 litros promedio.

La disminución del consumo se debió, según Sirerol, a diferentes campañas y la difusión de la crisis hídrica provincial. OSSE organizó concursos escolares en Primaria y Nivel Inicial y se potenciaron las cuadrillas de control de derroche. La gente parece haber entendido, porque las multas solían ser unas 700 al mes en 2019 y este año la temporada estival terminó con unas 450 mensuales, atendiendo a derroche en el horario de uso restringido. También se sumaron inspectores para fortalecer controles en los últimos dos años e internamente OSSE sigue trabajando en la extracción de agua de perforaciones y en la detección temprana de roturas que permiten hacer arreglos más rápido en las cañerías y evitar pérdidas del recurso hídrico.

No obstante este contexto esperanzador, en San Juan es imperioso el cuidado del agua, en vistas de que la sequía no da tregua. Por eso, el plan de los medidores cobra más trascendencia y hay cierto apuro oficial porque se haga realidad este mismo año.

Sirerol dijo que este operativo les llevó un estudio dividido en tres instancias: lo técnico, lo comercial en lo que respecta a la implementación con cuadro tarifario; y tercero, lo que respecta a la normativa legal.

En lo técnico, explicó, se tuvo que definir qué medidor poner en San Juan, se analizó el binomio costo-beneficio, la vida útil del mecanismo y, en particular, la simplicidad para colocarlo teniendo en cuenta posibles casos de roturas o robos. Así, se definió que se usará un medidor de tipo velocimétrico, de chorro múltiple con cuadrante extra seco. Son aparatos de industria nacional que se usa en algunas provincias a través de las operadoras como AYSA de Buenos Aires.

"Empezamos a tener diálogo con las empresas de servicio de agua para entender qué usaban y su experiencia y de esa consulta surgió que mientras más tecnificación de los medidores hay, se reduce la vida útil, hay roturas inducidas por robos y lo mejor es tomar mediciones manuales por personal, que es lo que hace Ecogas porque no solo se toma medición del consumo sino que se releva visualmente como esta el medidor", indicó Sirerol.

Pondrán los medidores en las "zonas calientes"

OSSE tiene 195 mil cuentas y las que ahora se medirán son 20 mil, ubicadas en todo el Gran San Juan, es decir, en domicilios de Capital, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Chimbas. "Los barrios y zonas elegidas están definidos pero me gustaría darlos a conocer más adelante", dijo Sirerol reservado.

OSSE tiene 195 mil cuentas y las que ahora se medirán son 20 mil, ubicadas en todo el Gran San Juan, es decir, en domicilios de Capital, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Chimbas. "Los barrios y zonas elegidas están definidos pero me gustaría darlos a conocer más adelante", dijo Sirerol reservado.

Años atrás, en OSSE hablaron de aplicar los medidores al azar, pero eso ha cambiado. Sirerol aseguró que el criterio de selección de dónde colocar medidores se basó en "un estudio de nuestro mapa de calor y mayor consumo en época estival, zonas de excesivo consumo, con la meta de disminuir el consumo y tener equilibrio de red. Es un trabajo que nos llevó mucho tiempo para implementarlo".

medidores osse 2.webp

El funcionario indicó que "estas zonas calientes no están definidas por estrato social". Pero a la par sostuvo que "los mayores consumos están dados en San Juan donde hay terrenos o propiedades de mayor tamaño, se da por riego de espacios verdes, llenado de piletas fijas o de lona, se toman estas características". Sirerol reconoció que donde se ejecutan estas acciones, jugando con el derroche de agua, son zonas con habitantes de cierto poder adquisitivo. En esta primera etapa, ninguno de los 20.000 medidores irá a parar a una villa o asentamiento, confirmó.

No obstante, el funcionario informó que si aprenden a cuidar el agua los derrochones van a tener beneficios. ¿Cómo es esto? Es porque de entrada los que tengan medidores tendrán una tarifa menor a la básica y desde allí tendrán que pagar por los excedentes o litros de más consumidos por encima del techo propuesto, como así también reducción de la tarifa si reducen el consumo.

Pero como este plan, tiene más que ver con el cuidado del agua que con la recaudación, se aplicará un período de 6 meses de cobro de tarifa básica mientras usan los medidores y a la par se les informará a esos clientes sobre sus consumos, si son altos, si son bajos, cuántos litros se deberían usar por habitante, toda una labor educativa.

Si se calcula que son 4 personas por unidad de medidor, entonces se habla de llegar con esta concientización a unos 80.000 habitantes de San Juan. "Tenemos que tener un efecto potenciador. Nos interesa la micromedición como un hecho para llevar concientización sobre el uso o el consumo del agua en su vivienda, los primeros seis meses serán de concientización, vamos a trabajar con campañas con los usuarios, en mirar qué consumo tienen mensualmente y recién ahí empezaremos a cobrar por metro cúbico, luego de haber dado un plazo de adecuación", destacó Sirerol.

"Nosotros entendemos a que al disminuir el consumo de agua tenemos ya un ahorro, menos metros cúbicos a potabilizar y distribuir, es un ahorro en electricidad en el uso de las bombas de distribución y en la compra de insumos para potabilizar", afirmó.

El tope de consumo para los usuarios con medidor aún no se define pero estará entre los 15 y 20 m3. Los excedentes a este techo se cobrarán por franjas, este precio se irá incrementando, es decir, que a medida que aumenta el consumo más cuesta el m3 excedente.

En 2003 se dio una experiencia piloto, similar, con 2.000 medidores que se pusieron en barrios "pudientes" de San Juan. No está activado actualmente, pero sirvió como aprendizaje. Eso no funcionó porque "no hubo un plan de mantenimiento", dijo el presidente de OSSE. En ese caso, promete que será diferente porque hay una planificación meticulosa.

Plazos

Sirerol dijo que OSSE ya tiene el financiamiento aprobado para la implementación de los medidores. Se trata de un préstamos a devolver a Nación, a través del ENOHSA. En estos momentos se trabaja en obtener la no objeción al proyecto para que la empresa estatal sanjuanina llame a licitación para la compra de estos 20.000 aparatos. No se pedirán marcas sino que se ajusten a las características requeridas.

"Buscamos entre octubre y noviembre ya tener instalados los medidores, que es la época de mayor demanda de agua", indicó el funcionario.

Lo que se espera es poder hacer la concientización durante la temporada veraniega y así poder bajar los consumos. Luego de los 6 meses de pedagogía, esos usuarios estrenarán el nuevo cuadro tarifario con el sistema de "premios y castigos" para los que cuidan y los que derrochan, respectivamente.

Si se colocan 20.000 medidores, quedarán 175.000 usuarios pendientes. Sirerol dijo que se apunta a poner medidores en todas las cuentas, lo que obviamente requiere de una gran inversión y no se puede pensar más que a largo plazo. De todas maneras, con esta etapa se estará cubriendo el 10% de las cuentas totales y si se analiza respecto de las cuentas del Gran San Juan se llega al 28% de los usuarios de los cinco departamentos de la ciudad.

La tarifa común hoy es de $1724,26 para cloacas y agua y eso es lo que paga el 90% de los usuarios de OSSE mientras que el 10% restante es tarifa diferencial que se aplica a cuentas de propiedades con ciertas características constructivas, como varios baños, espacios verdes y/o piletas.