Confirman 3 muertes por la "súper bacteria" Streptococcus pyogenes en San Juan

El brote de la bacteria Streptococcus pyogenes, también llamada Estreptococo del Grupo A, tiene en alerta a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación , quienes anoche confirmaron que hasta ahora en lo que va de 2023, se registraron 487 casos y 78 muertos. San Juan no es ajena a la situación, pues el el jefe de Infectología Infantil del Hospital Rawson, Emilio Galdeano, confirmó que en el último mes se registraron 3 fallecidos y 18 contagios.

"Es una enfermedad muy común en la infancia y un poco menos en los adultos. La bacteria produce faringitis pero afortunadamente es sensible a la penicilina. Sin embargo, desde el año pasado estamos recibiendo notificaciones de Salud Pública de Nación sobre la mutación de un gen que hace que sea más virulento y trae aparejado una enfermedad invasiva. Lo que invade otras partes del cuerpo y produce infecciones severas", explicó.

Galdeano aseguró que, en el último mes, el Hospital Rawson registró 18 contagios, todos en personas mayores de edad, de las cuales tres de ellas fallecieron.

Por otro lado, el profesional explicó que los síntomas son "dolor de garganta; fiebre; cefaleas; dolor abdominal; náuseas y vómitos; enrojecimiento de faringe y amígdalas; ganglios aumentados de tamaño en el cuello. Lo importante no es automedicarse y consultar al médico. Actualmente hay tests rápidos que en una hora están. Es un hisopado inmediato y por ser de alta sensibilidad, si está contagiado es positivo y si no, negativo. No hay confusión en eso"

En el comunicado difundido por la autoridad sanitaria nacional, se dio cuenta que “la situación actual al 6 de noviembre de 2023, se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 487 casos de infección invasiva por Streptococcus pyogenes en todo el país, de los cuales 78 se trató de casos fallecidos. Casi la mitad de los casos de S. pyogenes tenían menos de 16 años, (241 casos = 49,5%), mientras que el 38,5% los casos fatales correspondieron a menores de 16 años, habiéndose distribuido el resto de los casos en todos los grupos de edad”.

El Streptococcus del grupo A origina distintas infecciones cutáneas como impétigo, celulitis, y escarlatina. Pero en ciertas ocasiones, puede presentarse como una forma grave o enfermedad invasiva, que puede causar condiciones potencialmente mortales. Ello se observa en la cifra de más de 500.000 muertes anuales en todo el mundo.

La transmisión de la bacteria Streptococcus Pyogenes ocurre por contacto cercano con una persona infectada y puede transmitirse a través de la tos, los estornudos o el contacto con una herida. Las personas pueden ser portadoras asintomáticas.

El período de incubación para la enfermedad varía de acuerdo a la presentación clínica, entre 1 a 3 días. Las personas con la infección deben permanecer aisladas hasta el fin del período infeccioso.

Como medidas preventivas para el paciente y los contactos estrechos, se recomienda una buena higiene personal y frecuente higiene de manos, cubrir las heridas con apósitos estériles impermeables, y mantener una buena higiene del ambiente, incluyendo la limpieza de juguetes, baños, y alfombras.