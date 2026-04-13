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Con un click: Rivadavia habilita comercios 100% online

El municipio lanzó “Rivadavia Conecta”, un sistema que simplifica y acelera los trámites.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Municipalidad de Rivadavia presentó “Rivadavia Conecta”, una nueva plataforma digital que busca modernizar la gestión administrativa y facilitar el vínculo entre el Estado y el sector productivo. A través del sitio web, los comerciantes ya pueden tramitar su Habilitación Comercial Express de forma completamente online.

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La herramienta permite iniciar y completar el registro de nuevos negocios sin necesidad de asistir al edificio municipal, simplificando un proceso que históricamente requería múltiples pasos presenciales. Según destacaron desde la comuna, el objetivo es reducir la burocracia, fomentar la inversión y agilizar los tiempos para quienes impulsan la actividad económica local.

Trámites más ágiles y accesibles

Con una interfaz pensada para facilitar su uso, la plataforma centraliza en un solo lugar los requisitos legales y técnicos necesarios para habilitar un comercio.

Entre sus principales características se destacan:

  • Habilitación Express: gestión rápida, sin esperas ni traslados.
  • Disponibilidad permanente: acceso las 24 horas desde cualquier dispositivo.
  • Papel Cero: digitalización de la documentación, en línea con políticas sustentables.
  • Impulso a nuevos emprendimientos: facilita la apertura formal de negocios en menor tiempo.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa apunta a cambiar la lógica de atención tradicional. “Queremos que el comerciante de Rivadavia dedique su energía a crecer y generar empleo, no a llenar formularios en una oficina. Con Rivadavia Conecta, el municipio se traslada a la pantalla de su computadora o celular”, indicaron.

Los interesados ya pueden ingresar al portal para conocer los detalles del sistema y gestionar su habilitación de manera simple y rápida.

Con esta implementación, Rivadavia busca posicionarse como un departamento que apuesta por la innovación y la digitalización, incorporando herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia del Estado y brindar mejores servicios a la comunidad.

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