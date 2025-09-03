Con más de $2 millones en juego, lanzan la 6ª edición del Premio a las Artes Visuales

El arte sanjuanino tendrá este año un nuevo estímulo económico de peso. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y con el apoyo de la Fundación Banco San Juan, lanzó la 6ª edición del Premio a las Artes Visuales , que repartirá más de $2 millones entre artistas locales .

La convocatoria, destinada a sanjuaninos y extranjeros con al menos cuatro años de residencia en la provincia, busca reconocer y difundir la producción artística contemporánea, pero sobre todo, inyectar recursos concretos a un sector que suele estar relegado en materia de financiamiento .

Premios millonarios

El jurado seleccionará a dos ganadores del premio adquisición, que recibirán $1.200.000 y $800.000 respectivamente, mientras que habrá cuatro menciones de $150.000 cada una. En total, se distribuirán $2.600.000 en premios, lo que convierte al certamen en uno de los más relevantes del interior del país en materia de incentivos económicos al arte.

Cronograma de la convocatoria

Del 8 de septiembre al 5 de octubre: presentación de obras.

31 de octubre: anuncio de obras seleccionadas.

3 al 14 de noviembre: recepción de las piezas.

5 de diciembre: inauguración y acto de entrega de premios.

El reglamento y el formulario de inscripción están disponibles en www.museofranklinrawson.org.