miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Franklin Rawson

Con más de $2 millones en juego, lanzan la 6ª edición del Premio a las Artes Visuales

El Museo Franklin Rawson anunció el certamen que entregará dos premios adquisición de $1.200.000 y $800.000, además de cuatro menciones de $150.000 cada una.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El arte sanjuanino tendrá este año un nuevo estímulo económico de peso. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y con el apoyo de la Fundación Banco San Juan, lanzó la 6ª edición del Premio a las Artes Visuales, que repartirá más de $2 millones entre artistas locales.

Lee además
nora siempre nos cuido: el homenaje fotografico a la madre de plaza de mayo llega a san juan
DD.HH

"Nora siempre nos cuidó": el homenaje fotográfico a la madre de Plaza de Mayo llega a San Juan
Educación trabajó en el caso que apunta contra la Escuela Faustina Sarmiento de Belín.
En Capital

Acusaron a una escuela de Desamparados por un caso de bullying y Educación tomó cartas en el asunto

La convocatoria, destinada a sanjuaninos y extranjeros con al menos cuatro años de residencia en la provincia, busca reconocer y difundir la producción artística contemporánea, pero sobre todo, inyectar recursos concretos a un sector que suele estar relegado en materia de financiamiento.

Premios millonarios

El jurado seleccionará a dos ganadores del premio adquisición, que recibirán $1.200.000 y $800.000 respectivamente, mientras que habrá cuatro menciones de $150.000 cada una. En total, se distribuirán $2.600.000 en premios, lo que convierte al certamen en uno de los más relevantes del interior del país en materia de incentivos económicos al arte.

Cronograma de la convocatoria

  • Del 8 de septiembre al 5 de octubre: presentación de obras.

  • 31 de octubre: anuncio de obras seleccionadas.

  • 3 al 14 de noviembre: recepción de las piezas.

  • 5 de diciembre: inauguración y acto de entrega de premios.

El reglamento y el formulario de inscripción están disponibles en www.museofranklinrawson.org.

Temas
Seguí leyendo

OSSE: tres departamentos del Gran San Juan verán afectado su servicio de agua potable el jueves 4

Cuál es el top 5 las mejores opciones de carreras universitarias para estudiar en San Juan, según la IA

Ecos de Santa Rosa: siguen apareciendo hermosas imágenes del temporal en San Juan

Los sanjuaninos aprueban el mate en el trabajo: sólo 2 de cada 10 creen que es una "falta de respeto"

Crece el ecosistema del Dique Punta Negra: la importante acción que realizaron para mejorarlo

El Chalet Cantoni en septiembre: lleno de arte, música y bienestar para todos

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

Cambió el horario de atención del Vacunatorio Central

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes
Rawson

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta
Encubrimiento

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta

Te Puede Interesar

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
En juicio

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las dos cajeras que fueron llevadas a juicio y que terminaron absueltas.
Sentencia judicial

Conocé los fundamentos de la sentencia que absolvió a las dos empleadas municipales de Rawson acusadas de quedarse con dinero

¿Uñac traicionó a Gioja? La respuesta de Gastón Gioja sobre la relación de los exgobernadores
Paren las Rotativas

¿Uñac traicionó a Gioja? La respuesta de Gastón Gioja sobre la relación de los exgobernadores

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes usurpados con quinchos y piletas
Trastienda de un escándalo

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes "usurpados" con quinchos y piletas

De alentar en la tribuna a cobrar entradas y de comandar el club a dirigir en la cancha video
Pasiones del interior

De alentar en la tribuna a cobrar entradas y de comandar el club a dirigir en la cancha