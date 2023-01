Como los rugbiers enjuiciados en Gesell, en San Juan hay acusados que usan barbijo: ¿covid o estrategia defensiva?

En Argentina, la máxima garantía constitucional de los imputados es la presunción de inocencia, que le permite a toda persona no ser considerada autora de un delito hasta que no haya una resolución judicial firme. Es por ello, que como estrategia defensiva el uso de tapabocas -siempre y cuando no sea por cuestiones de salud del acusado- le permite a los imputados mantenerse ocultos de la identificación pública.

El abogado penalista César Jofré dijo que en los procesos judiciales que él asistió, los menos usaron barbijo y no considera su utilización como parte de una estrategia. "Si van con barbijo en general es una cuestión sanitaria. No lo veo como estrategia ni como una falta de respeto al tribunal o para que no se vea la gesticulación de los labios. En donde tengo mis dudas es con los rugbiers, tengo mis dudas, me parece humildemente lo veo para que no se les pueda ver la gesticulación", detalló el letrado.

Por su parte, la abogada Sandra Leveque opinó al respecto y dijo: "Creo que de alguna manera es para no develar la cara de los imputados, teniendo presente que están declarando testigos que pueden o no identificar a los imputados o describir una participación más o menos activa en el hecho. Por otro lado, también entiendo que puede deberse a ocultar gesticulaciones o comentarios de los imputados. Desconozco si existía algún protocolo sanitario que se estuviera cumpliendo. En el ámbito provincial, no es ni obligatorio ni común hoy en día el uso de barbijo por los imputados en las audiencias".

Los casos sanjuaninos

fido galvan.jpg Ratificaron condena contra 'Fido' Galván

Si bien no pasa en la mayoría de las audiencias, Tiempo de San Juan realizó un relevamiento de causas recientes cuyos acusados optaron por el uso del tapabocas. El 1° de diciembre del 2021 se pudo a ver tanto a Carlos Cassab (fallecido) como a Roberto "Fido" Galván usando barbijo en las audiencias. Ambos fueron condenados a diez años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 14 años. Si bien Cassab estaba enfermo, llamó la atención que haya usado el barbijo para taparse la cara completa durante algunas de las audiencias. Galván también asistió con tapaboca.

carloscassab.jpg Carlos Cassab.

El 7 de abril del 2022, el policía federal Matías Carrizo, asistió a la audiencia por divulgación de pornografía infantil con barbijo. El hombre reconoció el delito y fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso. El uniformado fue separado de la fuerza de seguridad.

f800x450-703492_754938_5050.jpg Matías Carrizo, el policía condenado por pornografía infantil

El reconocido funcionario judicial Mario Parisi optó por ir a algunas de las audiencias por el caso de violencia de género que lo tiene apuntado con barbijo puesto. Lo mismo el ex secretario de la Bancaria, Mario Matic, quien fue denunciado por abuso sexual.