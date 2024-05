Cómo es el enigmático operativo que se montó en San Juan para el escaneo del ojo a cambio de plata

Según contaron quienes se encontraban en la puerta del establecimiento esta mañana, para poder asistir, los interesados deben descargar la app de la empresa y solicitar un turno. Una vez que les es otorgado, tienen que presentarse en el lugar. Allí, lo primero que se observa es la presencia de dos guardias de seguridad que organizan al público y les van permitiendo el ingreso abriendo apenas el portón. Quienes se sumaron a la propuesta, contaron que, una vez que ingresan deben pararse donde se les indica y abrir el ojo para que su iris quede expuesto a la esfera plateada con apariencia de objeto de película de ciencia ficción, que capta los datos biométricos del ojo.

image.png

Cuando este proceso, que es realmente rápido, finaliza, los operarios toman el celular de la persona y le abren una cuenta en la que depositan el dinero virtual en Worldcoin, a modo de pago. Pero, ¿de qué cantidad se trata? Según relatan quienes ya pasaron por el proceso, la empresa les deposita una cantidad Worldcoin equivalente a una suma de entre $60.000 y $70.000 dependiendo de la cotización de la moneda digital del día. Al mismo tiempo, se compromete a depositar en la cuenta una suma equivalente a aproximadamente $20.000 por mes durante un año.

Lo que más llama la atención sobre el operativo en San Juan, es justamente que se realiza a puertas cerradas y con seguridad. Esto, teniendo en cuenta que en las primeras provincias argentinas en las que se desarrolló, la convocatoria era completamente abierta y se realizaba en espacios públicos al aire libre, como plazas y parques.

¿Quiénes asisten a mostrar el ojo?

En un simple paso por el frente del edificio en que se ubicó la empresa Worldcoin, se puede ver a gran cantidad de hombres y mujeres, principalmente jóvenes y adultos jóvenes. Algunos llegan en moto, otros en auto y hay muchos que usan el colectivo. Pero gran parte de ellos se acerca en el lugar en taxi y de ellos, incluso, muchos provienen de otras provincias, como Mendoza y Córdoba.

image.png

Entre quienes aguardaban en la puerta este lunes por la mañana había tres mujeres que usaron el servicio de Uber para llegar desde Mendoza, contaron que se enteraron de la convocatoria a través de la app de la empresa y que decidieron venir, sobre todo por el dinero. Es que, no pudieron asistir cuando el operativo se desarrolló en su provincia y vieron en San Juan una segunda oportunidad.

Por otro lado, un grupo de amigos de Pocito, contó que llegó al lugar en colectivo y que no tenían mucho conocimiento sobre qué debían hacer en el lugar. Sin embargo, estaban dispuestos conocer por la propuesta porque necesitan la plata.

Otra de las presentes fue una mujer de Angaco que llegó a Santa Lucía en moto junto a su hijo. “Me dijeron que acá nos van a dar una ayuda. Yo no sé muy bien de dónde viene, pero la necesito, soy ama de casa y, cuando me sale algo, cuido abuelos. Está muy difícil. Yo, mientras no sea nada ilegal, lo aceptó”, relató esperando en la puerta del lugar que recibe gente de 9 a 18.

Entre esperanza y estafas

Quienes conocen de cerca el operativo y observan lo que sucede alrededor prefieren mantener su nombre en reserva, sin embargo, relataron con preocupación un sistema de estafas que se advierte desde el exterior del edificio.

image.png

Se trata de personas que aprovechan para llevar otros no conocen el sistema, los hacen participar del escaneo, cobran por ellos la moneda virtual y, a cambio, les entregan un pago de $15.000.

“Es una pena, porque están estafando valiéndose de la necesidad y el desconocimiento de los demás. Claro que esto no tiene nada que ver con la empresa, pero alguien tendría que advertir lo que está sucediendo”, indicó la fuente.

Las experiencias anteriores

En el país, la empresa Worldcoin se hizo ver por primera vez con su propuesta a principios de 2023, en distintos espacios públicos de Buenos Aires. Luego, los operarios comenzaron a visitar otras zonas. Sin embargo, a su paso, fueron recolectando denuncias e investigaciones por infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor o contra la Ley 25.326, de Protección de los Datos Personales de Argentina.

image.png

En medio de la polémica y de la recepción y respuesta de demandas legales, la firma comenzó a bajar el perfil y abrir espacios destinados a continuar con la tarea de recolección de datos biométricos, a puertas cerradas.

De ese modo, según el diario Perfil en abril pasado, Woridcoin tiene cerca de 250 puestos para acceder al escaneo de iris a cambio de criptomonedas. De hecho, según el reporte, ya son medio millón los argentinos que se sumaron a la propuesta y que se unen a quienes lo hicieron en otras zonas del mundo.

Qué explican desde la empresa y para qué dicen que usan los datos

Oficialmente, desde la empresa indican que, “Worldcoin tiene como objetivo mejorar la confianza en el ambiente online y facilitar el acceso a la economía global. Para lograrlo, aspira a convertirse en la red financiera e identitaria más grande del mundo, preservando la privacidad de todos los seres humanos, incluidos los 4 mil millones de personas que actualmente carecen de identidad digital, limitando su acceso a las economías globales”.

En cuanto al destino que le dan a los datos biométricos que van recolectando, indican que, “Worldcoin fue concebido para proteger la privacidad individual. No quiere saber quién eres; solo que eres humano, una distinción que se vuelve cada vez más importante con el avance de la inteligencia artificial. No se requiere información personal, como correo electrónico, número de teléfono, dirección, nombre, edad, etc., para descargar y utilizar World App, para verificar y utilizar World ID o para participar en la red Worldcoin. La información utilizada para verificar la singularidad humana es procesada localmente en el Orb y la imagen es posteriormente eliminada”.

Y agregan: “Las personas también tienen el control de todos los datos generados (imágenes, metadatos y datos derivados) al poder guardarlos en sus teléfonos celulares con la función Custodia Personal. Y además pueden cancelar la verificación del World ID a través de la eliminación permanente del código del iris. En otras palabras, las personas pueden eliminar el 100% de la información provista”.