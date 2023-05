Cómo es el barrio albardonero donde hubo un enfrentamiento entre policías y vecinos

La vivienda donde se produjo el altercado queda justo frente a la escuela y todo se habría desencadenado por un robo que ocurrió este sábado 20 de mayo. "Es que esa escuela es tierra de nadie", sostuvieron los vecinos que reconocen que varias veces ya han entrado a robar al lugar y que algunos días tiene un policía de adicional que custodia las instalaciones.

Sin embargo, este sábado algo falló y, en medio de una sospechosa persecución, una adolescente de 15 años recibió un balazo de goma en la cara.

Según relataron los vecinos a Tiempo de San Juan, un patrullero perseguía a dos jóvenes señalados por la Policía como los presuntos ladrones. Al llegar a la zona de la escuela, dos patrulleros y una moto intervinieron para llevarse a los menores detenidos y fue ahí cuando comenzó una pelea verbal que se puso violenta y terminó con una agente, identificada como Tamara Riveros, detenida por dispararle a una menor.

apremios ilegales 1.webp

Los problemas con la Policía son de vieja data. Es que no es la primera vez que algunos chicos de la cuadra son detenidos y suele haber entredichos cada vez que se llevan a uno. "Ese día no nos metimos porque no sabíamos qué habían hecho pero, les dijimos que no les pegaran si ya los tenían reducidos", relató a este diario la vecina que filmó todo el episodio.

Ahora, a 48 horas del hecho, una madre más fue a denunciar que la Policía también golpeó a sus dos hijos en ese episodio. Los ánimos están caldeados y, si bien son apenas las 19 cuando el equipo periodístico de este diario visitó el lugar, no se ve mucho movimiento en la calle. Los vecinos hablan pero ninguno quiere salir en las fotos.