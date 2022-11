Cómo cuidar a nuestros ¨pichichos¨ del calor extremo sanjuanino

Y aún no estamos en verano

Uno de los principales cuidados a tener en cuenta es la sombra de un árbol. “A veces malinterpretamos que tienen sombra. No es lo mismo el techo de un garaje, donde el calor te afecta igual que de una mora” , aclaró “Pirata”. Es decir, un lugar ventilado, que realmente refresque.

El tema de la hidratación también es algo fundamental para que nuestro “toby” no termine sufriendo un golpe de calor. A lo que el experto recomienda, renovarla constantemente. “Que esté limpia todo el tiempo y en lo posible fresca,no de heladera. Pero no llegar a que esté caliente, porque no la toman así y se deshidratan”.

Algunos pensarían que sacar a nuestras mascotas a pasear, tanto perros como gatos, hacen que refresquen un poco pero sucede todo lo contrario. “Es recomendable sacarlos en la mañana, entre las 6 y 8. En la tarde no mucho, el calor del pavimento afecta, nosotros usamos calzado, ellos no”, añadió el veterinario.

En el caso de que el animal ya transite por un golpe de calor, el veterinario indicó que lo notaremos jadeando en exceso, con poca actividad. Hasta hay animales que no se pueden parar por si solos. La recomendación aquí es, primero, tratar de bajar la temperatura con agua fría y luego acudir rápidamente a un veterinario.

Lo último a tener en cuenta, pero no menos importante, es el alimento que se le da a las mascotas. El experto recomienda darles de comer de noche ya que durante el día el calor hace descomponer la comida. “La comen y les hace mal”, finalizó.