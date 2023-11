Cómo conseguir cuidadores confiables para personas enfermas en San Juan y detalles de su tarea

“Muchas de las familias llegan a nosotros a través de la app y también funciona la recomendación de boca en boca”, cuenta Marcelo González, quien es “cuidador platino”, la calificación de 5 estrellas más alta de la app, donde los cuidadores son puntuados por quienes han recibido sus servicios.

cuidadores.jpg Delia y Marcelo son dos cuidadores sanjuaninos que compartieron sus experiencias y contaron detalles sobre la actividad.

Él decidió realizar la tarea después de estudiar Enfermería en Córdoba. “En 2005 inicié la carrera y en 2006, para poder mantenerme, ingresé a trabajar en una residencia de adultos mayores. Ahí descubrí que es el grupo etario con el que me siento más cómodo trabajando. Mantenerme allá se me hizo cada vez más difícil y tuve que dejar los estudios cuando me faltaban 5 materias. Volví y acá empecé a trabajar de cuidador. Intenté retomar la carrera en San Juan, pero me dijeron que tenía que empezar de cero. Así que, decidí posponerlo. Ahora, tengo la meta de retomar en Córdoba, a distancia”, cuenta el sanjuanino de 43 años.

Marcelo forma parte de una minoría dentro del servicio de cuidadores en San Juan. Es que, entre quienes desempeñan la tarea, sólo el 16% son hombres, mientras que el restante 84% está integrado por mujeres. Una de ellas es Delia Jorquera, quien comparte la calificación máxima con su colega. Ella se inició en el oficio con una experiencia mínima, pero justo antes de la pandemia pudo especializarse. “Hice un curso con aval del Ministerio de Desarrollo Humano, desarrollado por la Dirección del Adulto Mayor. Allí contamos con una gran capacitación, con médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos, también recibimos instrucciones para hacer RCP, un curso muy completo. Con él descubrí que realmente me gusta desarrollar esta tarea, en particular con los adultos mayores, que son quienes más nos necesitan”, confió la cuidadora de 34 años.

Ambos viven la zona del Gran San Juan, que concentra la mayor parte de los cuidadores de la provincia. De hecho, en la app se puede observar que en Capital vive la mayoría de ellos, mientras que, más de la mitad están concentrados en ese departamento y en Rawson, Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía, en ese orden. Aunque también hay cuidadores en Pocito, San Martín, Caucete, Albardón, Angaco, Ullum, 9 de Julio, 25 de Mayo, Sarmiento y Jáchal.

Si bien Marcelo y Delia coindicen en que disfrutan su trabajo, también son conscientes del sacrificio que demanda. Marcelo, por ejemplo, lleva dos años sin dormir en su casa los días de semana. “Cuido a un abuelo español todas las noches de lunes a viernes, entonces no duermo en casa, me quedo con él. Y, en las mañanas trabajo con otro señor, a quien asisto, higienizo y ayudo a ejercitarse”, cuenta el hombre que vive con su esposa. Mientras tanto, Delia debe dejar a sus 3 hijos en casa. “Por suerte, los puedo dejar con mi mamá, porque normalmente paso 48 horas sin volver”, cuenta.

Sin embargo, lo que más les duele es cuando las personas a las que cuidan fallecen. “El cuidado paliativo es el más complicado, porque uno sabe que son personas que se encuentran en estado terminal. Uno se encariña y cuando llega el momento de despedirse es triste”, reflexiona Delia.

Por su parte, Marcelo comenta, “los que nos dedicamos a cuidar a adultos mayores somos conscientes de que cuando nos llaman es porque ya son sus últimos días. Tratamos de que a esos días, meses o años que les quedan los pasen de la mejor manera, esa es nuestra verdadera tarea. Y sí, uno termina encariñándose, porque no se trata sólo de los cuidados básicos, los acompañamos a eventos, en salidas, somos como su bastón, su compañero. Pero también entendemos que es parte del trabajo. Yo llevo muchos años en esto y uno se va haciendo un poquito más duro. Se me han ido tantos, ya. Es una pena, pero es parte de nuestra labor”.

En cuanto al modo de trabajo, la mayoría de los cuidadores se dedica a hacer domicilios, aunque también hay quienes desempeñan la tarea en hospitales y clínicas. Delia, que ha trabajado en las dos circunstancias, asegura que es más seguro el cuidado domiciliario. “Cuando uno está trabajando en el hospital acompaña a una persona que está cursando una enfermedad y eso es un riesgo. Me ha pasado que llegué al servicio y me enteré de que el paciente tenía neumonía, esas enfermedades son contagiosas y entonces hay mayor riesgo”, sostiene.

En relación al arancel, aseguran que su situación laboral es complicada. Si bien existe un nomenclador que es establecido e informado por el sindicato Atsa, no son muchos quienes lo cumplen. Muchas veces se debe a que las familias no pueden pagar. Otras, a que, para conseguir más trabajo, algunos cuidadores cobran muy por debajo de lo establecido, lo que se transforma en competencia desleal. De ese modo, actualmente el valor de la hora de cuidado varía entre los $800 y $1.400, según las circunstancias.

La app de los cuidadores de enfermos y su funcionamiento

Para acceder a la app “Cuidarlos”, se debe tener en cuenta el sistema operativo del teléfono:

Descargá Cuidarlos para Android haciendo click aquí

Descargá Cuidarlos para IPhone haciendo click aquí

La aplicación tiene por objetivo que el cuidador especializado y capacitado cree su propio porfolio incorporando la información necesaria para que el familiar que necesita de este servicio pueda verificarlo. Al mismo tiempo, permite a los usuarios acceder al servicio con mayor seguridad.

En la app se puede ver los datos personales del cuidador, como también: antecedentes penales, habilidades, cursos y capacitaciones, horarios disponibles, tareas que están dispuestos a realizar y áreas de experiencia.

De ese modo, la persona en búsqueda de un cuidador calificado puede encontrar al mejor candidato que se adapte a sus requerimientos y necesidades y puede organizar sus tareas y gestionar todas sus responsabilidades desde el celular, contando con notificaciones y alertas sobre la actividad.