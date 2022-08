Cinco mitos sobre el orgasmo femenino de la mano de una especialista sanjuanina

Alexandra Amoros, psicóloga y sexóloga sanjuanina, detalló a Tiempo de San Juan cinco de los mitos más importantes que rondan en torno al orgasmo femenino.

*El orgasmo no depende de la otra persona con la que se está: Este mito evita que se genere una conexión con las propias sensaciones y hace que muchas personas tengan dificultad para llegar al orgasmo, porque la responsabilidad está depositada en la otra persona.

*Si no te has masturbado, no se puede generar un orgasmo: Fisiológicamente no tiene nada que ver. Una persona se puede masturbar todo el tiempo, y no llegar al orgasmo. Es algo muy propio de la persona.

*Si no es por penetración, no sería un orgasmo: El órgano que esta destinado a la producción de orgasmos es el clítoris, que necesita estimulación, y puede ser de diferentes formas. Quedar sesgados o cerrados o si no es de X forma no sirve, ahí estamos en un problema porque te encasillas.

*Si no hubo orgasmo, no valió la pena el encuentro: Es interesante reflexionarlo, porque una de las problemáticas de las personas que no llegan al orgasmo o tienen dificultades es que se sienten raras, cuando en realidad el orgasmo puede no estar presente en un encuentro. No solo les sucede a las mujeres, sino a muchos varones, y no por eso quiere decir que la van a pasar mal en el encuentro. “Es bueno analizarlo para bajar los niveles de presión y de ansiedad”, señala la profesional.

*Cuando la mujer entra en menopausia no puede tener orgasmos: Lo único que cambia es el tiempo de respuesta, no la posibilidad de respuesta. Cualquier cuerpo tiene la posibilidad de tener un orgasmo, el tema es cómo es la estimulación, de qué manera. Muchas veces, a medida que las personas se hacen más grande, necesitan de uso de lubricante, otras personas necesitan trabajar la fantasía como estímulo, la imagen corporal, pero la posibilidad de tener un orgasmo es a cualquier edad.